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Синоптики предупредили: арктическое похолодание на неделе — доставайте зонт и куртку, холод продержится до выходных

Опубликовано: 12 августа 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики предупредили: арктическое похолодание на неделе — доставайте зонт и куртку, холод продержится до выходных
Синоптики предупредили: арктическое похолодание на неделе — доставайте зонт и куртку, холод продержится до выходных
Legion-Media
Солнечное затмение 12 августа увидят жители северо-запада России, но облачность может помешать. В регион приходит арктическое похолодание: в средней полосе до +16°, а к выходным потеплеет до +24°.

Сегодня жители северо-запада Европейской России смогут наблюдать частное солнечное затмение. Луна закроет диск светила на 83–85% в Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске, Пскове и Калининграде. Однако дождевая облачность, связанная с циклоном, может помешать увидеть редкое явление. Тем не менее, благодаря турбулентности в тёплое время года, в облаках будут образовываться просветы — особенно на севере и северо-западе.

Самые высокие шансы на ясное небо — в Калининграде, Мурманске, Санкт-Петербурге и Пскове, где облака закроют не более половины неба. В Петрозаводске и Архангельске плотность облаков будет выше, что может сорвать наблюдения, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Похолодание и дожди

Вместе с облачностью в центр страны приходит холодный арктический воздух с Баренцева моря. Днём в средней полосе не выше +15...+20, на Кольском полуострове и в Поморье — всего +10...+15. И только на юге удержится 30-градусная жара. Дожди накроют обширную территорию — от побережья Арктики до Черноземья. На востоке Поморья и Верхней Волги за сутки может выпасть более 20 мм осадков, что уже близко к недельной норме.

В Архангельске с завтрашнего дня похолодает до +10, но к воскресенью температура вернётся к привычным значениям. В Москве самый холодный день — четверг, всего +16. Но уже в пятницу воздух прогреется до +17, а в выходные — до +21...+24. Похолодание короткое, но заметное.

Вывод

Сегодняшнее солнечное затмение — редкое явление, но наблюдать его можно будет не во всех регионах из-за циклональной облачности. Одновременно на Русскую равнину приходит арктическое похолодание, особенно заметное на севере. В средней полосе температура снизится до +15...+18, однако к выходным потеплеет до +21...+24.

Ранее мы рассказывали о временном наступлении осенней погоды.

Автор:
Евгения Сухова
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