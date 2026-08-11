Синоптики обновили данные: репетиция осени продлится всего 3 дня

Москву ждёт резкое похолодание до +15° в четверг, но уже к выходным температура вернётся к +21°. Арктический фронт принесёт дожди и сентябрьскую свежесть, которая задержится всего на пару дней.

В ближайшие дни жителей средней полосы ожидает резкая смена климатической картины. Вместо привычного августовского тепла в регион вторгается арктический холод. Уже во вторник к Москве подойдёт атмосферный фронт, который ознаменует начало постепенного похолодания. Первая половина дня ещё будет тёплой — воздух прогреется до +26, но к вечеру начнутся дожди и температура пойдёт вниз. За сутки столбики термометров могут опуститься почти на 10 градусов, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос"

Пик похолодания придётся на четверг

Наиболее ощутимым арктическое вторжение станет в середине недели. В Архангельской области днём ожидается не выше +8...+13, а в Центральном регионе установится погода, характерная для конца сентября: днём +13...+18. В Москве в четверг при дождях температура не поднимется выше +15. При этом осадки будут умеренными — около 2–3 мм за 6 часов. Главный эффект фронта — не дожди, а именно резкое понижение температуры.

На юге страны — лишь временное облегчение от жары

Южные регионы также почувствуют влияние холодного фронта, но здесь оно проявится мягче. В Ростове-на-Дону в начале недели сохранится аномальная жара до +32...+34, однако к среде местами пройдут кратковременные ливни с грозами, и температура снизится до комфортных +26...+28. Это не похолодание, а лишь небольшое ослабление зноя.

В выходные лето вернётся в центр

Остывание воздуха в центре будет недолгим. Похолодание спровоцирует рост атмосферного давления, и к субботе над Русской равниной снова установится антициклон. Он начнёт закачивать в регион более тёплые воздушные массы с юга и запада. В Москве в пятницу воздух прогреется до +17, а в субботу — уже до +21. Дожди прекратятся, и солнечная погода вернётся. Таким образом, осенняя репетиция продлится всего несколько дней, после чего лето напомнит о себе.

Вывод

На этой неделе в центральной России ожидается резкое, но непродолжительное похолодание: от +26 до +15 за сутки. К выходным холод отступит, и температура вернётся к +21. Юг страны лишь слегка остудит жару до +26...+28. Погода остаётся нестабильной, и планировать дела стоит с учётом ежечасных обновлений прогноза.

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