Шум генераторов и водолазы под водой: заброшенный ресторан на набережной Макарова попытался утонуть второй раз за месяц

На набережной Макарова было шумно. Заброшенный плавучий ресторан снова решил пойти ко дну. Самое удивительное, что это уже второй подобный случай за последний месяц.
Опять на дно
В центре Петербурга частично затонул плавучий ресторан (его еще называют дебаркадером). Заведение давно стоит закрытым и не принимает гостей. Однако внимания к себе привлекает больше, чем в лучшие годы.
Ресторан погрузился в воду не полностью, но достаточно сильно. Прохожие снова наблюдают печальную картину: покосившееся деревянное здание прямо в воде.
Ночная спасательная операция
Спасать объект начали в ночь на 11 августа. На место приехала спецтехника. Рабочие подогнали мощные генераторы и начали откачивать воду из затопленных помещений, сообщает 78.ru.
Чтобы найти течь, под воду пришлось спуститься водолазам.
Есть ли опасность для реки?
Главный вопрос, который волнует горожан — не загрязнила ли авария Неву.
На место происшествия сразу выехала транспортная прокуратура. Ведомство успокоило:
- Никто из людей не пострадал.
- Разлива нефти и масел нет.
- Экология реки в порядке.
Сейчас прокуроры выясняют, почему заведение снова оказалось под водой.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на синей ветке метро выходит новый «Балтиец».