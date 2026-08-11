146 тысяч в месяц и 32% взноса: как петербуржцы умудряются покупать жилье в 2026 году

Чтобы взять ипотеку, жителю Северной столицы нужно зарабатывать почти 150 тысяч рублей в месяц.

Купить свою квартиру в Петербурге становится всё сложнее. Процентные ставки кусаются, а правила выдачи кредитов ужесточаются.

Полноценная ипотека сегодня доступна далеко не каждому. Тем не менее рынок жилья оживает.

Почему летом произошел ипотечный бум?

В начале лета 2026 года в Петербурге резко выросло число ипотечных сделок. В первом полугодии банковских выдач стало в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлым летом, сообщает "ДП" со ссылкой на экспертов.

Банки оформили больше 22 тысяч кредитов.

Причина такого ажиотажа проста — страх. Люди ждали, что государство урежет программы льготной ипотеки. Те, кто долго откладывал покупку, побежали в банки, чтобы успеть вскочить в последний вагон.

Сколько сейчас стоит ипотека?

Рыночные ставки сегодня находятся на космическом уровне — от 16% до 22% годовых. В среднем банк выдаст кредит под 18,6–18,7%.

Главная причина таких высоких ставок — жесткая политика Центрального банка, который держит высокую ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

Вот как выглядит «средняя» ипотека в Петербурге сегодня:

Цена квартиры (44 кв. м): около 11,9 млн рублей.

около 11,9 млн рублей. Первоначальный взнос: 32% (нужно сразу отдать почти 3,8 млн рублей).

32% (нужно сразу отдать почти 3,8 млн рублей). Срок кредита: больше 28 лет.

больше 28 лет. Средний размер льготного кредита: 8,3 млн рублей.

Сколько нужно зарабатывать? Чтобы банк одобрил такой кредит, чистый доход покупателя должен быть не меньше 146 тысяч рублей в месяц.

По правилам ЦБ, ежемесячный платеж не может забирать больше половины вашей зарплаты.

Половина квартир покупается за наличку

Самый удивительный тренд сезона: 50% всех сделок с жильем сейчас совершаются за наличные.

Откуда у людей деньги? Многие забирают средства с высоких банковских вкладов или продают старое жилье, чтобы сразу купить новое без кабальных кредитов.

Кроме того, спрос сместился на «вторичку». Число сделок с готовым жильем выросло на 9%, а покупки новостроек просели на 4,4%.

Причина проста: готовые квартиры часто стоят дешевле за квадратный метр, и в них можно въехать сразу, не тратя деньги на аренду во время стройки.

Долги растут, а платежи просрочены

Вместе с ростом выдач растет и задолженность. Городской долг по ипотекам на вторичное жилье вырос за полгода на 62 млрд рублей.

Но самое тревожное — растет число людей, которые не справляются с нагрузкой. Просроченная задолженность по ипотеке на готовое жилье с начала года выросла на 20% и превысила 10,8 млрд рублей.

Высокие цены и гигантские платежи начинают давить на кошельки горожан.

Что в итоге?

Рынок недвижимости Петербурга меняется. Эра «дешевых кредитов для всех» закончилась. Сегодня покупка квартиры — это либо история для людей с высокими доходами, либо обмен с привлечением личных сбережений.

Банки рассчитывают на небольшой рост по итогам года, но драйвером рынка теперь становятся не льготы от государства, а покупка вторичного жилья за свои деньги.

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