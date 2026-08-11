146 тысяч в месяц и 32% взноса: как петербуржцы умудряются покупать жилье в 2026 году

Купить свою квартиру в Петербурге становится всё сложнее. Процентные ставки кусаются, а правила выдачи кредитов ужесточаются.
Полноценная ипотека сегодня доступна далеко не каждому. Тем не менее рынок жилья оживает.
Почему летом произошел ипотечный бум?
В начале лета 2026 года в Петербурге резко выросло число ипотечных сделок. В первом полугодии банковских выдач стало в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлым летом, сообщает "ДП" со ссылкой на экспертов.
Банки оформили больше 22 тысяч кредитов.
Причина такого ажиотажа проста — страх. Люди ждали, что государство урежет программы льготной ипотеки. Те, кто долго откладывал покупку, побежали в банки, чтобы успеть вскочить в последний вагон.
Сколько сейчас стоит ипотека?
Рыночные ставки сегодня находятся на космическом уровне — от 16% до 22% годовых. В среднем банк выдаст кредит под 18,6–18,7%.
Главная причина таких высоких ставок — жесткая политика Центрального банка, который держит высокую ключевую ставку для борьбы с инфляцией.
Вот как выглядит «средняя» ипотека в Петербурге сегодня:
- Цена квартиры (44 кв. м): около 11,9 млн рублей.
- Первоначальный взнос: 32% (нужно сразу отдать почти 3,8 млн рублей).
- Срок кредита: больше 28 лет.
- Средний размер льготного кредита: 8,3 млн рублей.
Сколько нужно зарабатывать? Чтобы банк одобрил такой кредит, чистый доход покупателя должен быть не меньше 146 тысяч рублей в месяц.
По правилам ЦБ, ежемесячный платеж не может забирать больше половины вашей зарплаты.
Половина квартир покупается за наличку
Самый удивительный тренд сезона: 50% всех сделок с жильем сейчас совершаются за наличные.
Откуда у людей деньги? Многие забирают средства с высоких банковских вкладов или продают старое жилье, чтобы сразу купить новое без кабальных кредитов.
Кроме того, спрос сместился на «вторичку». Число сделок с готовым жильем выросло на 9%, а покупки новостроек просели на 4,4%.
Причина проста: готовые квартиры часто стоят дешевле за квадратный метр, и в них можно въехать сразу, не тратя деньги на аренду во время стройки.
Долги растут, а платежи просрочены
Вместе с ростом выдач растет и задолженность. Городской долг по ипотекам на вторичное жилье вырос за полгода на 62 млрд рублей.
Но самое тревожное — растет число людей, которые не справляются с нагрузкой. Просроченная задолженность по ипотеке на готовое жилье с начала года выросла на 20% и превысила 10,8 млрд рублей.
Высокие цены и гигантские платежи начинают давить на кошельки горожан.
Что в итоге?
Рынок недвижимости Петербурга меняется. Эра «дешевых кредитов для всех» закончилась. Сегодня покупка квартиры — это либо история для людей с высокими доходами, либо обмен с привлечением личных сбережений.
Банки рассчитывают на небольшой рост по итогам года, но драйвером рынка теперь становятся не льготы от государства, а покупка вторичного жилья за свои деньги.
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