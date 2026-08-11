От тарелки рассольника до собственного «Оскара»: как 110 тысяч школьников Ленобласти провели это лето

В регионе работали почти 500 лагерей.

Летние каникулы подходят к концу. В Ленинградской области подводят первые итоги, и они впечатляют. За эти месяцы в регионе отдохнули уже более 110 тысяч детей, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Почти полтысячи лагерей на выбор

Всего в области этим летом открылись около 500 лагерей. Большинство из них — пришкольные, дневного пребывания. Их почти 400. Там дети играют и занимаются весь день, а вечером возвращаются домой.

Для любителей романтики со сменами, отбоями и подъемами работали 65 загородных лагерей. Кстати, отправить ребенка на такой отдых родителям помогает правительство области.

Семьи могут получить сертификат, который частично или полностью закрывает стоимость путевки.

От съемок кино до научных открытий

Программы в лагерях делали так, чтобы скучать не пришлось никому. У каждого места была своя тема:

В лагере «Россонь» прошла киносмена. Ребята учились снимать, монтировать и пробовали себя в роли актеров. Финалом стала своя кинопремия с вручением наград. А закончили смену по традиции — большим костром.

прошла киносмена. Ребята учились снимать, монтировать и пробовали себя в роли актеров. Финалом стала своя кинопремия с вручением наград. А закончили смену по традиции — большим костром. В «Березняках» сделали ставку на туризм и уют. Дети ходили в походы к красивейшим Радоновым озерам. А в столовой их отогревали душевным ленинградским рассольником со сметаной.

сделали ставку на туризм и уют. Дети ходили в походы к красивейшим Радоновым озерам. А в столовой их отогревали душевным ленинградским рассольником со сметаной. В лагере «Маяке» под Вырицей собрались юные исследователи. Смена превратилась в научную лабораторию. Дети изучали местную природу, проводили опыты и соревновались в интеллектуальных батлах.

Первые заработанные деньги и реальный опыт

Отдельная гордость региона — «Губернаторские отряды». Это проект для подростков от 14 до 18 лет, которые хотят провести лето с пользой и заработать.

Школьников трудоустраивают официально через Центры занятости. Они получают первую запись в трудовой книжке и реальную зарплату.

Чем именно занимаются ребята? Благоустраивают скверы и парки, помогают в библиотеках и молодежных центрах, ухаживают за мемориалами.

При этом подростков не перегружают работой. Минимум 3 часа в день уходит на профориентацию, мастер-классы, спортивные игры и экскурсии по области.

Цифра лета

Всего с начала этого года в Ленобласти официально трудоустроили 8 931 школьника.

Такой подход дает отличный результат. Дети не сидят целыми днями в смартфонах, а получают яркие эмоции, пробуют новые профессии и учатся самостоятельно зарабатывать первые деньги.

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