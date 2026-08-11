От скачков давления до +16° в среду: Петербург накрыло похолодание с дождями

Лето в Северной столице ушло в отпуск.

Петербуржцам снова придется достать ветровки. Наш регион попал в холодный хвост циклона. Его центр сейчас уходит к северу Карелии, но прохладу он оставил нам.

Почему похолодало?

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сегодня в городе будет свежо. Термометры покажут всего +19…+21°.

В Ленинградской области будет от +17 до +22°. Это ниже нормы примерно на три градуса.

Солнце иногда будет проглядывать сквозь облака. Но рассчитывать на полноценный жаркий день точно не стоит.

Зонты далеко не убираем

Без осадков сегодня не обойдется. Нас ждут кратковременные дожди, а кое-где даже прогремят грозы. В момент грозы ветер может резко усиливаться.

Атмосферное давление постепенно растет и составит 755 мм ртутного столба. Это всё еще ниже нормы. Из-за таких скачков метеочувствительные люди могут ощущать легкую головную боль или сонливость.

Завтра станет еще прохладнее

В среду потепления ждать не приходится. Наоборот, градусники покажут еще меньшие цифры.

Ночью воздух остынет до +10…+12°.

Днем будет скромные +16…+18°.

Местами снова пройдут дожди.

Как подготовиться и когда ждать тепла?

Такие резкие перемены — обычное дело для Петербурга. Балтийский воздух часто приносит летом быстрые похолодания.

Порывистый ветер и сырость усиливают ощущение холода, поэтому на улице будет казаться, что сейчас не больше +15°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет налет финского циклона.