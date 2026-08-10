От июльской жары до волн на Ладоге: Петербург ждет налет финского циклона с порывами до 18 м/с

Понедельник выдался просто сказочным: солнце и почти июльские +25 °C. Но расслабляться рано. К Петербургу с запада уже подбирается мощный циклон из Финляндии.
Давление началo падать, а значит, идеальная погода временно закончилась, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Дожди, холод и сильный ветер: что произойдет во вторник и среду
Перемены мы почувствуем уже в ночь на вторник. Циклон принесет с собой атмосферный фронт, а вместе с ним — дожди и похолодание.
- Вторник: Заметно посвежеет. Днем термометры покажут около +20 °C. Дожди будут идти с перерывами.
- Среда: Это будет самый холодный и неприятный день недели. Температура опустится до +17…+18 °C.
- Ветер: В среду он сменит направление на северо-западное и усилится. В городе порывы будут достигать 13 м/с, а на Финском заливе и Ладоге — до 18 м/с. На водоемах поднимется волна.
Солнце вернется к выходным
Хорошая новость в том, что этот циклон — «быстрый». Надолго он у нас не задержится.
Уже со второй половины недели ситуация начнет меняться. На смену циклону придет антициклон. Давление снова поползет вверх, тучи рассеются, а дожди прекратятся.
В дневные часы воздух в Петербурге опять прогреется до комфортных +20…+22 °C.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему погода в Петербурге сбросит сразу 8 градусов.