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От июльской жары до волн на Ладоге: Петербург ждет налет финского циклона с порывами до 18 м/с

Опубликовано: 10 августа 2026 13:06
 Проверено редакцией
От июльской жары до волн на Ладоге: Петербург ждет налет финского циклона с порывами до 18 м/с
От июльской жары до волн на Ладоге: Петербург ждет налет финского циклона с порывами до 18 м/с
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
К Петербургу с запада приближается обширный циклон.

Понедельник выдался просто сказочным: солнце и почти июльские +25 °C. Но расслабляться рано. К Петербургу с запада уже подбирается мощный циклон из Финляндии.

Давление началo падать, а значит, идеальная погода временно закончилась, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дожди, холод и сильный ветер: что произойдет во вторник и среду

Перемены мы почувствуем уже в ночь на вторник. Циклон принесет с собой атмосферный фронт, а вместе с ним — дожди и похолодание.

  • Вторник: Заметно посвежеет. Днем термометры покажут около +20 °C. Дожди будут идти с перерывами.
  • Среда: Это будет самый холодный и неприятный день недели. Температура опустится до +17…+18 °C.
  • Ветер: В среду он сменит направление на северо-западное и усилится. В городе порывы будут достигать 13 м/с, а на Финском заливе и Ладоге — до 18 м/с. На водоемах поднимется волна.

Солнце вернется к выходным

Хорошая новость в том, что этот циклон — «быстрый». Надолго он у нас не задержится.

Уже со второй половины недели ситуация начнет меняться. На смену циклону придет антициклон. Давление снова поползет вверх, тучи рассеются, а дожди прекратятся.

В дневные часы воздух в Петербурге опять прогреется до комфортных +20…+22 °C.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему погода в Петербурге сбросит сразу 8 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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