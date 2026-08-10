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Где недорого поесть в центре Питера - советы туристам

Опубликовано: 10 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Где недорого поесть в центре Питера - советы туристам
фото legion-media
Простые столовые, и целые гастрономические кварталы, где за один заход пробуешь сразу несколько кухонь

В Питере не обязательно тратить кучу денег, чтобы нормально поесть. Даже в центре хватает мест, где и вкусно, и по кошельку не бьёт.

«Слойка»: сытно и рядом с Эрмитажем

Если хочется перекусить без долгих поисков, присмотритесь к «Слойке» на Миллионной, 6. Найти её несложно: идёте по улице, пока номера домов не станут побольше, и сворачиваете в арку у БЦ «Сенатор». Об этом сообщает автор канала "Антон Бородачёв" (18+).

Внутри всё по-домашнему: без лишних деталей, зато порции честные. Завтраки тут стартуют от 179 рублей, обеды — от 300. В меню — шакшука, плов, супы, салаты и десерты от 180 рублей. Удобно, когда надо быстро и недорого.

Василеостровский рынок: гастрономический микс

Когда душа просит разнообразия, выручает Василеостровский рынок — тут под одной крышей порядка 30 корнеров. Можно за полчаса попробовать узбекский плов, азиатский рамен, итальянскую пасту, грузинские хинкали и даже американский бургер.

Где цены не удивят: формат с фиксированной стоимостью

Если хочется держать бюджет под контролем, ищите места, где почти все блюда стоят одинаково. Это сильно упрощает выбор и снимает головную боль с подсчётами.

  • «Пуси Лебеди» (Белинского, 5 и ещё три точки): будни — 350 рублей за позицию, выходные и праздники — 400.
  • «Город 812»: будни — 300 рублей, до 17:00 — кофе бесплатно; в выходные — 350, бонус с кофе не действует.
  • Mama Roma: шведский стол по будням с 12 до 16, стоимость 395–425 рублей в зависимости от адреса.
  • «Токио Сити»: скидки работают весь день — например, три апероля за 333 рубля или пицца за ту же сумму.

Короткий вывод

Для быстрого перекуса рядом с музеями подойдёт «Слойка». Если хочется гастрономического приключения без лишних трат — идите на Василеостровский рынок.

А когда важна предсказуемость чека, выбирайте заведения с фиксированной ценой или бизнес‑ланчами. Главное — заранее смотреть акции: так получится и вкусно, и выгодно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как по фамилии за пару секунд понять, что ваши предки — крестьяне.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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