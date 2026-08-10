Через 3 реки, трассу «Нева» и болота: как 450 рабочих возводят самый длинный мост для ВСМ и меняют маршруты электричек

Эстакада протяженностью свыше 14 км пересечет федеральную трассу М-11 «Нева».

Совсем скоро добраться из Петербурга в Москву можно будет всего за 2 часа и 15 минут. Для этого в России строят первую настоящую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).

Поезда по ней будут лететь со скоростью до 400 км/ч.

Сейчас масштабная стройка идет на границе Петербурга и Ленинградской области. Там возводят самый крупный и сложный объект всей трассы — гигантскую эстакаду, сообщают в РЖД.

Мост длиной в 14 километров над реками и трассой «Нева»

Новая эстакада — это огромный мост длиной более 14 километров. По размерам его можно сравнить с целым городским микрорайоном.

Конструкция пройдет прямо над федеральной трассой М-11 «Нева» и пересечет сразу три реки: Мурзинку, Кузьминку и Славянку.

Высота эстакады постоянно меняется — от 2,5 до 14,5 метров (это высота пятиэтажного дома). Строители уже поставили больше половины всех опор — 234 из 428.

Работа кипит 24/7 прямо на болотах

Строить приходится в сложных условиях. Грунт под Петербургом коварный — вокруг торф и глина.

Чтобы мост не «поплыл», строителям приходится буквально пересобирать землю: слабые слои грунта выгребают и укрепляют цементом.

Под каждую опору вбивают мощные сваи. Всего их нужно 3500 штук, и почти 2300 уже готовы.

На площадке не затихают работы даже ночью. Здесь круглосуточно трудятся 450 человек. Им помогает целая армада техники — 160 кранов, буровых вышек и экскаваторов.

Внимание пассажирам: электрички меняют маршруты

Из-за масштабной стройки придется немного перестроить привычные маршруты. На Московском вокзале начинают строить специальный терминал для высокоскоростных поездов.

Поэтому пути для обычных электричек там временно закроют.

Что изменится с 18 августа:

Основной удар примет станция Рыбацкое. Сюда переведут 46 пар пригородных поездов (Волховстроевского и Московского направлений).

Сюда переведут 46 пар пригородных поездов (Волховстроевского и Московского направлений). На Ладожский вокзал перенаправят еще 10 пар электричек Московского направления.

На станциях уже готовят комфортные платформы

Чтобы пассажиры не мокли под дождем и не стояли в пробках на выходе, станции срочно обновляют:

В Рыбацком строят временную платформу с навесом и ставят 7 дополнительных турникетов. Также там уже открыли еще один выход с платформы с удобным пандусом. На Ладожском вокзале тоже появится новая временная крытая платформа и дополнительные турникеты для быстрого прохода.

Неудобства будут временными. Зато уже к 2028 году, когда ВСМ полностью запустят, дорога между двумя столицами станет быстрее, чем поездка на метро из одного конца Петербурга в другой.

Ранее «Городовой» рассказывал