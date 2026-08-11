Городовой / Новости Петербурга / Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Замша, брошь и нотка шоколада: из каких мелочей складывается осенний образ 2026 Новости Петербурга
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах Новости Петербурга
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы

Опубликовано: 11 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы
фото legion-media
Где теплое море, чуть меньше суеты и все еще жаркие дни осенью

Сентябрь в Египте — удачный вариант для тех, кто мечтает о тёплом Красном море и отдыхе по системе «всё включено», но хочет избежать толп туристов. Лето тут держится почти до конца месяца, так что рассчитывать на прохладу не стоит. Зато море по-прежнему ласковое, а атмосфера — чуть спокойнее, чем в высокий сезон.

Погода: всё ещё жарко, но уже терпимо

В сентябре солнце ещё активно, однако к концу месяца переносить зной становится легче. В Шарм‑эль‑Шейхе днём столбик термометра держится около +36 °C, ночью опускается до +24 °C.

В Хургаде чуть прохладнее: днём примерно +34–35 °C, вода везде прогрета до +28 °C. Полуденные часы лучше проводить не на пляже, а в тени или в номере — так отдых будет комфортнее.

Куда поехать: подбираем курорт под свой формат

Вот на что стоит ориентироваться при выборе места:

  • Шарм‑эль‑Шейх — если хочется понырять с маской и полюбоваться кораллами: бухты тут защищены от ветра, подводный мир богатый.
  • Хургада — хороший вариант для семей: тут много пляжей с пологим песчаным входом.
  • Макади‑Бей, Сахл‑Хашиш, Сома‑Бей — подойдут тем, кто ищет тишину и минимум городской суеты.

На что обратить внимание при бронировании

Перед оплатой тура полезно проверить свежие отзывы — они подскажут, как обстоят дела с питанием, чистотой номеров, работой кондиционеров и состоянием пляжа.

Не стоит гнаться за самой низкой ценой: нередко это означает устаревший номер или посредственный сервис. Разумнее сравнить соседние даты вылета — так можно сэкономить без потери комфорта.

Личный опыт автора

В сентябре ездила в Шарм‑эль‑Шейх: море было как парное молоко. Днём спасалась в номере, а на пляж выходила ближе к вечеру. Коралловые рифы впечатлили — ради них точно стоило ехать.

Ранее «Городовой» рассказывал, РЖД запускает плацкартные вагоны без верхних мест.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью