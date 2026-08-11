Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы

Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы фото legion-media

Где теплое море, чуть меньше суеты и все еще жаркие дни осенью