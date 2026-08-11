Турагенты молчат, а я уже здесь: страна «вечного солнца» с водой +28°C, которая обошла Бали, Турцию и Мальдивы

Сентябрь в Египте — удачный вариант для тех, кто мечтает о тёплом Красном море и отдыхе по системе «всё включено», но хочет избежать толп туристов. Лето тут держится почти до конца месяца, так что рассчитывать на прохладу не стоит. Зато море по-прежнему ласковое, а атмосфера — чуть спокойнее, чем в высокий сезон.
Погода: всё ещё жарко, но уже терпимо
В сентябре солнце ещё активно, однако к концу месяца переносить зной становится легче. В Шарм‑эль‑Шейхе днём столбик термометра держится около +36 °C, ночью опускается до +24 °C.
В Хургаде чуть прохладнее: днём примерно +34–35 °C, вода везде прогрета до +28 °C. Полуденные часы лучше проводить не на пляже, а в тени или в номере — так отдых будет комфортнее.
Куда поехать: подбираем курорт под свой формат
Вот на что стоит ориентироваться при выборе места:
- Шарм‑эль‑Шейх — если хочется понырять с маской и полюбоваться кораллами: бухты тут защищены от ветра, подводный мир богатый.
- Хургада — хороший вариант для семей: тут много пляжей с пологим песчаным входом.
- Макади‑Бей, Сахл‑Хашиш, Сома‑Бей — подойдут тем, кто ищет тишину и минимум городской суеты.
На что обратить внимание при бронировании
Перед оплатой тура полезно проверить свежие отзывы — они подскажут, как обстоят дела с питанием, чистотой номеров, работой кондиционеров и состоянием пляжа.
Не стоит гнаться за самой низкой ценой: нередко это означает устаревший номер или посредственный сервис. Разумнее сравнить соседние даты вылета — так можно сэкономить без потери комфорта.
Личный опыт автора
В сентябре ездила в Шарм‑эль‑Шейх: море было как парное молоко. Днём спасалась в номере, а на пляж выходила ближе к вечеру. Коралловые рифы впечатлили — ради них точно стоило ехать.
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