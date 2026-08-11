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Как за 2 дня выгнать муравьёв с участка вместе с их царицей — использую обычный порошок

Опубликовано: 11 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Как за 2 дня выгнать муравьёв с участка вместе с их царицей — использую обычный порошок
Как за 2 дня выгнать муравьёв с участка вместе с их царицей — использую обычный порошок
Legion-Media
Избавиться от муравьёв на участке можно без химии: горчица, кукурузная мука и пряности надёжно отпугивают насекомых. Простые и доступные средства работают быстро и безопасно для почвы.

Муравьи на огороде — не просто досадная мелочь. Они разводят тлю, портят корневую систему и могут серьёзно досаждать. Покупать токсичные препараты необязательно — есть простые и доступные способы, проверенные временем, пишет автор блога "MASTER ED".

Горчица: простой способ

Сухая горчица не убивает насекомых, но вынуждает их покинуть обжитое место. Её рассыпают по муравьиным тропам и вокруг гнёзд. Уже на следующий день активность снижается, а через несколько дней колония обычно уходит. Средство безопасно для почвы и не вредит культурным растениям.

Другие работающие методы

  • Кукурузная мука. Попадая в организм муравьёв, она разбухает и приводит к их гибели.
  • Бура с сахаром. Смесь разводят водой до состояния пасты и раскладывают в местах скопления насекомых. Муравьи уносят отраву в гнездо, что уничтожает всю колонию. Важно: держать подальше от детей и животных.
  • Пряности. Корица и красный перец отпугивают муравьёв запахом. Особенно хорошо защищают клубничные грядки.
  • Кипяток и перекись водорода. Заливают горячей водой или смесью перекиси с водой в равных пропорциях. Оба метода эффективны, но первый требует осторожности, чтобы не повредить корни растений.

Личный опыт автора

Я перепробовала много способов: и промышленные гели, и ловушки. Эффект был, но временный. Горчица стала неожиданным открытием — рассыпала вокруг двух муравейников, и через три дня насекомые ушли. Дополнительно обработала тропинки перекисью, чтобы закрепить результат. Больше муравьи не возвращались.

Комплексный подход

Лучший результат даёт сочетание методов. Сначала посыпают горчицу, затем обрабатывают кипятком или перекисью старые гнёзда. Важно также бороться с тлёй: муравьи питаются её сладкими выделениями, и без неё они теряют интерес к участку.

Вывод

Горчица, кукурузная мука, бура с сахаром и пряности — простые и безопасные средства против муравьёв. Доступны, дёшевы и не вредят огороду. Комплексное применение даёт лучший результат.

Ранее мы рассказывали, когда выкапывать картофель по Лунному календарю.

Автор:
Евгения Сухова
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