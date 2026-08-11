Сахарная тыква: полезный десерт из духовки — домашние каждый день просят вместо чизкейка

Кулинарный блогер раскрыла рецепт ароматного лакомства из тыквы

Тыкву нельзя назвать популярным овощем. Многие хозяйки не готовы с ней возиться, а дачники не любят ее выращивать. И очень зря! Из тыквы можно готовить потрясающе вкусные блюда! Каша, суп-пюре, рагу, начинка для пирогов и блинов... Но это только самое популярное. Если тыква до сих пор остается редким гостем на вашем столе, то предлагаем познакомиться с рецептом Натальи Калниной. Она знает, как приготовить из этого сладкого овоща десерт повкуснее современного чизкейка.

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

сахар — 200 г;

корица молотая — 1 ч. л.;

сок лимона — 3 ст. л.;

орехи для украшения.

По желанию добавьте звездочку аниса или щепотку мускатного ореха для более глубокого аромата.

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте на порционные куски. Выложите в форму, засыпьте сахаром, добавьте корицу, сбрызните соком лимона и запекайте 30 минут при 200 градусах. Переверните кусочки и поставьте обратно в духовку еще на 20 минут. Присыпьте орешками и подавайте.

Десерт получается невероятно вкусный, сладкий, сочный, и все это без калорийного жирного крема. Лакомство хорошо само по себе, но можно его подать с шариком сливочного мороженого или ложкой густой сметаны или греческого йогурта для большего изыска.

Десерт из тыквы не просто утоляет голод и радует вкусовые сосочки, но и наполняет кухню ароматами корицы и печёного овоща, придавая дому теплую и уютную семейную атмосферу. Ни один современный чизкейк не сможет похвастаться тем же эффектом.

Отзывы

Между тем существуют и альтернативные, но похожие рецепты печеной тыквы. Так, некоторые хозяйки считают, что сахар в тыкве лишний - этот овощ и так достаточно сладкий.

"А я не люблю тыкву с сахаром. Точно так же нарезаю, смешиваю с нашинкованным луком, немножко сухого чеснока, других специй по желанию; сбрызгиваю маслом и запекаю в аэрогриле. Даже вкуснее картошки! Всю семью подсадила на такое блюдо, никто не ожидал, что это так вкусно! И уж в любом случае полезнее, чем тонна сахара!", - делится своим мнением подписчица.

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