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Сахарная тыква: полезный десерт из духовки — домашние каждый день просят вместо чизкейка

Опубликовано: 11 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Сахарная тыква: полезный десерт из духовки — домашние каждый день просят вместо чизкейка
Сахарная тыква: полезный десерт из духовки — домашние каждый день просят вместо чизкейка
Городовой ру
Кулинарный блогер раскрыла рецепт ароматного лакомства из тыквы

Тыкву нельзя назвать популярным овощем. Многие хозяйки не готовы с ней возиться, а дачники не любят ее выращивать. И очень зря! Из тыквы можно готовить потрясающе вкусные блюда! Каша, суп-пюре, рагу, начинка для пирогов и блинов... Но это только самое популярное. Если тыква до сих пор остается редким гостем на вашем столе, то предлагаем познакомиться с рецептом Натальи Калниной. Она знает, как приготовить из этого сладкого овоща десерт повкуснее современного чизкейка.

Ингредиенты:

  • тыква — 1 кг;
  • сахар — 200 г;
  • корица молотая — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 3 ст. л.;
  • орехи для украшения.

По желанию добавьте звездочку аниса или щепотку мускатного ореха для более глубокого аромата.

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте на порционные куски. Выложите в форму, засыпьте сахаром, добавьте корицу, сбрызните соком лимона и запекайте 30 минут при 200 градусах. Переверните кусочки и поставьте обратно в духовку еще на 20 минут. Присыпьте орешками и подавайте.

Десерт получается невероятно вкусный, сладкий, сочный, и все это без калорийного жирного крема. Лакомство хорошо само по себе, но можно его подать с шариком сливочного мороженого или ложкой густой сметаны или греческого йогурта для большего изыска.

Десерт из тыквы не просто утоляет голод и радует вкусовые сосочки, но и наполняет кухню ароматами корицы и печёного овоща, придавая дому теплую и уютную семейную атмосферу. Ни один современный чизкейк не сможет похвастаться тем же эффектом.

Отзывы

Между тем существуют и альтернативные, но похожие рецепты печеной тыквы. Так, некоторые хозяйки считают, что сахар в тыкве лишний - этот овощ и так достаточно сладкий.

"А я не люблю тыкву с сахаром. Точно так же нарезаю, смешиваю с нашинкованным луком, немножко сухого чеснока, других специй по желанию; сбрызгиваю маслом и запекаю в аэрогриле. Даже вкуснее картошки! Всю семью подсадила на такое блюдо, никто не ожидал, что это так вкусно! И уж в любом случае полезнее, чем тонна сахара!", - делится своим мнением подписчица.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить нежнейший салат «Демидовский»: говядина плюс яблоко и еще пара компонентов — про оливье больше не вспомните.

Автор:
Алина Владимирова
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