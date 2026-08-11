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Всего 3 ингредиента - и томатная паста готова: варю ее на зиму именно так - простой рецепт

Опубликовано: 11 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Всего 3 ингредиента - и томатная паста готова: варю ее на зиму именно так - простой рецепт
Всего 3 ингредиента - и томатная паста готова: варю ее на зиму именно так - простой рецепт
Городовой ру
Как приготовить томатную пасту

Самой вкусной томатной пастой станет та, которая была приготовлена самостоятельно. Она хорошо сохраняется на зиму, при этом не содержит ничего лишнего. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • помидоры свежие - 2 кг;
  • уксус 9% - 1 столовая ложка;
  • соль - 2 щепотки.

Приготовление:

Помидоры промыть, вырезать зеленые черенки и нарезать плоды дольками. Выложить их в кастрюлю, поставить на средний огонь. Довести массу до кипения, после чего уменьшить огонь и варить ее в течение 30 минут.

Томатную пасту важно постоянно помешивать, иначе она может пригореть. Добавлять воды не нужно. Перетереть горячую массу через сито, жидкость вылить в кастрюлю и вновь поставить на огонь. Варить томатную пасту в течение 1,5 часов. Добавить соль и уксус.

Готовую томатную пасту разложить по стерилизованным банкам, сразу закатать и перевернуть. Накрыть емкости пледом, дождаться полного остывания, после чего переложить банки в холодильник.

Личный опыт

Томатная паста получается очень насыщенной, поэтому добавлять ее в блюда необходимо в ограниченном количестве. Я попробовала сделать такую пасту, после чего отказалась от покупки этого продукта в магазинах.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить квашеную аджику.

Автор:
Полина Аксенова
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