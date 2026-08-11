Всего 3 ингредиента - и томатная паста готова: варю ее на зиму именно так - простой рецепт

Самой вкусной томатной пастой станет та, которая была приготовлена самостоятельно. Она хорошо сохраняется на зиму, при этом не содержит ничего лишнего. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- помидоры свежие - 2 кг;
- уксус 9% - 1 столовая ложка;
- соль - 2 щепотки.
Приготовление:
Помидоры промыть, вырезать зеленые черенки и нарезать плоды дольками. Выложить их в кастрюлю, поставить на средний огонь. Довести массу до кипения, после чего уменьшить огонь и варить ее в течение 30 минут.
Томатную пасту важно постоянно помешивать, иначе она может пригореть. Добавлять воды не нужно. Перетереть горячую массу через сито, жидкость вылить в кастрюлю и вновь поставить на огонь. Варить томатную пасту в течение 1,5 часов. Добавить соль и уксус.
Готовую томатную пасту разложить по стерилизованным банкам, сразу закатать и перевернуть. Накрыть емкости пледом, дождаться полного остывания, после чего переложить банки в холодильник.
Личный опыт
Томатная паста получается очень насыщенной, поэтому добавлять ее в блюда необходимо в ограниченном количестве. Я попробовала сделать такую пасту, после чего отказалась от покупки этого продукта в магазинах.
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