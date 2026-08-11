Народные приметы на 11 августа: что нельзя делать в день Николая

В этот день пекут пироги с калиной, помогают нуждающимся и замечают приметы.

11 августа православные верующие вспоминают Рождество святителя Николая Угодника — святого, которого на Руси почитали особо. В народе этот день называли Калинником: как раз к этому времени поспевала калина. Её собирали и пускали в дело — варили варенье, компоты, пекли пироги с ягодной начинкой. С этим днём связано множество традиций, строгих запретов и погодных примет, которые передавались из поколения в поколение, пишет "Аргументы и Факты".

О святом

Николай Чудотворец родился в Малой Азии в верующей, благочестивой семье. С юных лет посвятил себя служению Богу, а став епископом, стал известен своей необыкновенной добротой. Он помогал бедным, заступался за невинно осуждённых, исцелял больных и даже усмирял морские бури. На Руси его почитали всегда: строили храмы в его честь и молились о защите и помощи. Жизнь святителя завершилась, но память о нём и почитание живы до сих пор.

Традиции и запреты

В этот день крестьяне отправлялись собирать калину — ягода считалась особенной, наделённой целебной силой, если собрана именно 11 августа. Из неё варили кисели и пекли калинники. Эти пироги были угощением и символом щедрости. Вспоминали и самого святого, известного своим милосердием, поэтому добрые дела были особенно уместны.

Но есть и строгие ограничения. Нельзя было ссориться, конфликтовать или отказывать в помощи — этого просил сам святой. Жадность считались тяжёлым грехом, а тяжёлая работа и рукоделие откладывались. Алкоголь под запретом, а финансовые вопросы и долги лучше было не решать. Всё это — чтобы день прошёл в мире, тепле и добрых помыслах.

Приметы

В этот день природа словно давала подсказки о том, что ждёт впереди:

Утренний туман обещал урожай овса, ячменя и грибов.

Сильная роса сулила удачный сбор льна.

Если день выдавался жарким — тепло задерживалось надолго.

Порывистый ветер предупреждал о нестабильной погоде в августе.

А если в лесу было много ягод и орехов — будет холодная зима.

Мало грибов, напротив, предвещало снежную и морозную зиму.

И ещё одна примета: если не было заморозков, значит, начало сентября порадует теплом.

Все эти наблюдения, передаваемые из поколения в поколение, помогали крестьянам подготовиться к предстоящему сезону.

Вывод

11 августа — день Рождества Николая Чудотворца, когда пекут пироги с калиной, помогают ближним и следят за приметами. Традиции и запреты отражают многовековую связь человека с природой и стремление к добру.

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