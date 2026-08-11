3 упражнения лежа: убираем бока и получаем тонкую талию - быстро и без напряга

Хочется убрать лишние сантиметры с боков и талии, а на долгие тренировки времени нет? Не беда: есть простые упражнения, которые реально работают и не требуют похода в зал. Их можно делать дома — лежа или сидя, буквально за 15–20 минут.
Результат заметен уже через пару недель, если заниматься регулярно.
Что важно учесть перед стартом
Прежде чем приступать к нагрузке, стоит помнить о базовых правилах:
- проконсультируйтесь с врачом, если есть проблемы со спиной или хронические состояния;
- не тренируйтесь сразу после еды — лучше подождать полтора-два часа;
- следите за дыханием: выдох на усилии, вдох на расслаблении;
- ориентируйтесь на ощущения — дискомфорт и острая боль недопустимы.
Три простых упражнения для проблемной зоны
Тянемся к пяткам. Лягте на спину, колени согнуты. Приподнимите корпус так, чтобы лопатки оторвались от пола. На выдохе потянитесь правой рукой к правой пятке, на вдохе вернитесь в центр. Повторите 10–20 раз, затем то же самое в другую сторону. Косые мышцы сразу дадут о себе знать.
Скручивания на боку. Лягте на бок, руку поместите за голову. На выдохе поднимайте корпус, на вдохе опускайтесь. Сделайте 10–20 повторов, затем поменяйте сторону. Упражнение дополнительно включает поперечные мышцы и мягко влияет на пищеварение.
Скручивания сидя. Сядьте с прямой спиной, ноги на ширине плеч, руки вытяните параллельно полу. На выдохе скрутитесь правой рукой к левой стопе, на вдохе — обратно. Затем в другую сторону. 10–20 повторов. Помогает снимать напряжение и уменьшает ощущение вздутия.
Такой мини-комплекс — отличный вариант для тех, кто хочет держать форму без изнуряющих нагрузок. Об этом сообщает автор канала "Healthy".
Личный опыт автора
Раньше казалось, что без спортзала талию не подтянуть. Теперь делаю эти упражнения дома по утрам — хватает 15 минут. Уже через две недели заметила, что одежда сидит свободнее, а осанка стала ровнее.
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