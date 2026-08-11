После уборки урожая – обязательно: агроном Давыдова назвала 4 этапа обработки теплицы – подготовка к следующему сезону

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100 г в воду - и теплица готова к дачному сезону: ни грибков, ни вредителей в грунте - хватит одного внесения

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Закидывать снег в теплицу перед весной или не стоит: агроном жестко поставил точку в спорах - не правы 98% огородников

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Искусство как предчувствие: как в Петербурге 1910-х споры о стихах и спектаклях стали спорами о будущем России

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За урожай не переживаю – отправляю томаты на дозаривание: плоды слаще меда и без всякой гнили – советы агронома Ксении Давыдовой

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2 обработки в августе и апреле — ни одного больного листа на вишне: агроном Давыдова дала эффективные советы по избавлению от монилиоза

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