После уборки урожая – обязательно: агроном Давыдова назвала 4 этапа обработки теплицы – подготовка к следующему сезону

По завершении сбора урожая владельцам дачных участков предстоит важная задача — обработка теплицы. Эта процедура необходима для обеспечения здоровья рассады в следующем сезоне. Эксперт-агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по выполнению этой работы.
Зачем нужно обрабатывать теплицу
В течение вегетационного периода в почве и на конструкциях теплицы активно накапливаются споры грибков, насекомые и патогенные микроорганизмы. Для их устранения требуется проведение комплексной обработки, включающей четыре основных этапа.
Этапы работы
В первую очередь необходимо удалить и утилизировать все растительные остатки. Опоры и шпалеры следует обработать концентрированным раствором перманганата калия.
Затем внутренние и внешние поверхности теплицы следует промыть водой из шланга. Лучшим решением будет предварительная обработка этих поверхностей мыльным раствором.
Впжным этапом обработки является окуривание. Для этого в теплице необходимо зажечь серную шашку и герметично закрыть дверь. Проветривание следует осуществлять через неделю.
Завершающий этап — обработка грунта специализированными препаратами для борьбы с грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз. Для этих целей эффективно применение медного купороса или триходермы. Препараты следует развести согласно инструкции и тщательно обработать ими грядки.
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