Городовой / Новости Петербурга / После уборки урожая – обязательно: агроном Давыдова назвала 4 этапа обработки теплицы – подготовка к следующему сезону
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах Новости Петербурга
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

После уборки урожая – обязательно: агроном Давыдова назвала 4 этапа обработки теплицы – подготовка к следующему сезону

Опубликовано: 11 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
После уборки урожая – обязательно: агроном Давыдова назвала 4 этапа обработки теплицы – подготовка к следующему сезону
После уборки урожая – обязательно: агроном Давыдова назвала 4 этапа обработки теплицы – подготовка к следующему сезону
Городовой ру
Чем обработать теплицу после сбора урожая

По завершении сбора урожая владельцам дачных участков предстоит важная задача — обработка теплицы. Эта процедура необходима для обеспечения здоровья рассады в следующем сезоне. Эксперт-агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по выполнению этой работы.

Зачем нужно обрабатывать теплицу

В течение вегетационного периода в почве и на конструкциях теплицы активно накапливаются споры грибков, насекомые и патогенные микроорганизмы. Для их устранения требуется проведение комплексной обработки, включающей четыре основных этапа.

Этапы работы

В первую очередь необходимо удалить и утилизировать все растительные остатки. Опоры и шпалеры следует обработать концентрированным раствором перманганата калия.

Затем внутренние и внешние поверхности теплицы следует промыть водой из шланга. Лучшим решением будет предварительная обработка этих поверхностей мыльным раствором.

Впжным этапом обработки является окуривание. Для этого в теплице необходимо зажечь серную шашку и герметично закрыть дверь. Проветривание следует осуществлять через неделю.

Завершающий этап — обработка грунта специализированными препаратами для борьбы с грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз. Для этих целей эффективно применение медного купороса или триходермы. Препараты следует развести согласно инструкции и тщательно обработать ими грядки.

Ранее мы рассказали, как ускорить созревание компоста.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏 3
😹
🙀 2
😿 4
Поделитесь новостью