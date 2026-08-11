Снова на связи: почему петербургские депутаты массово удаляли соцсети и кто уже вернулся

Петербургские чиновники возвращаются в соцсети после масштабной кибератаки. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский снова завел страницу во «ВКонтакте».
Правда, старый контент спасти не удалось.
Что произошло?
В начале августа аккаунты петербургских депутатов попали под мощный прицел хакеров.
Главный риск при взломе — публикация фейков. Если хакеры захватят страницу известного политика, они могут выложить от его имени любую опасную или ложную информацию.
Чтобы не допустить паники, депутаты решили действовать радикально:
- Глава фракции ЛДПР Павел Иткин просто удалил профиль во «ВКонтакте».
- Депутат Андрей Рябоконь и вице-губернатор Владимир Омельницкий срочно переименовали каналы.
- Депутат Денис Четырбок сделал свой Telegram-канал закрытым.
- Временно пропали из сети Виталий Милонов и Наталия Астахова.
Бельский начинает «с чистого листа»
Спикер ЗакСа Александр Бельский смог вернуть контроль над аккаунтом во «ВКонтакте» 10 августа. Но прошлые записи восстановить не получилось.
Теперь Бельский ведет страницу заново. Он обещает, как и раньше, писать про работу парламента и важные встречи. А еще он открыл личные сообщения — написать ему может любой желающий.
Александр Бельский призвал жителей Петербурга быть внимательными.
Пока ситуация окончательно не улеглась, самую надежную и правдивую информацию лучше искать на официальном канале Законодательного собрания СПб.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему депутаты внезапно пропали из соцсетей.