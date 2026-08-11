Городовой / Новости Петербурга / Снова на связи: почему петербургские депутаты массово удаляли соцсети и кто уже вернулся
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Замша, брошь и нотка шоколада: из каких мелочей складывается осенний образ 2026 Новости Петербурга
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах Новости Петербурга
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Снова на связи: почему петербургские депутаты массово удаляли соцсети и кто уже вернулся

Опубликовано: 11 августа 2026 01:47
 Проверено редакцией
Снова на связи: почему петербургские депутаты массово удаляли соцсети и кто уже вернулся
Снова на связи: почему петербургские депутаты массово удаляли соцсети и кто уже вернулся
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Александр Бельский восстановил свою страницу в соцсети.

Петербургские чиновники возвращаются в соцсети после масштабной кибератаки. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский снова завел страницу во «ВКонтакте».

Правда, старый контент спасти не удалось.

Что произошло?

В начале августа аккаунты петербургских депутатов попали под мощный прицел хакеров.

Главный риск при взломе — публикация фейков. Если хакеры захватят страницу известного политика, они могут выложить от его имени любую опасную или ложную информацию.

Чтобы не допустить паники, депутаты решили действовать радикально:

  • Глава фракции ЛДПР Павел Иткин просто удалил профиль во «ВКонтакте».
  • Депутат Андрей Рябоконь и вице-губернатор Владимир Омельницкий срочно переименовали каналы.
  • Депутат Денис Четырбок сделал свой Telegram-канал закрытым.
  • Временно пропали из сети Виталий Милонов и Наталия Астахова.

Бельский начинает «с чистого листа»

Спикер ЗакСа Александр Бельский смог вернуть контроль над аккаунтом во «ВКонтакте» 10 августа. Но прошлые записи восстановить не получилось.

Теперь Бельский ведет страницу заново. Он обещает, как и раньше, писать про работу парламента и важные встречи. А еще он открыл личные сообщения — написать ему может любой желающий.

Александр Бельский призвал жителей Петербурга быть внимательными.

Пока ситуация окончательно не улеглась, самую надежную и правдивую информацию лучше искать на официальном канале Законодательного собрания СПб.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему депутаты внезапно пропали из соцсетей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью