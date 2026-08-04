Аджику из томатов не варю, а квашу: вкус становится идеальным - за раз можно съесть целую банку

Самой вкусной получается та аджика, которая готовится без варки. Портал “Городовой” советует обратить внимание на рецепт квашеной приправы с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- помидоры - 700 г;
- перец острый стручковый - 2 штуки;
- чеснок - 1,5 головки;
- соль - 1 столовая ложка.
Приготовление:
Из помидоров удалить сердцевины, разрезать их на несколько частей. Чеснок почистить от шелухи. У острых перцев убрать семечки и плодоножки.
Пропустить ингредиенты через мясорубку, переложить массу в глубокую миску. Добавить соль, размешать, накрыть слоем марли. После этого оставить аджику на 3-4 дня при комнатной температуре. Именно в этот момент будет происходить квашение. На первых этапах масса и жидкость будут расслаиваться, после чего они вновь соединятся.
Готовую аджику разложить по чистым банкам, закрыть крышками. Хранить приправу следует только в холодильнике. Тогда срок годности составит до 6 месяцев. Квашеная аджика прекрасно сочетается с мясом, хлебом.
Личный опыт
Если мне хочется сделать аджику более острой, то я измельчаю стручковые перцы с семечками. Вкус становится более пикантным и ароматным.
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