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Аджику из томатов не варю, а квашу: вкус становится идеальным - за раз можно съесть целую банку

Опубликовано: 4 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Аджику из томатов не варю, а квашу: вкус становится идеальным - за раз можно съесть целую банку
Аджику из томатов не варю, а квашу: вкус становится идеальным - за раз можно съесть целую банку
Городовой ру
Как приготовить квашеную аджику

Самой вкусной получается та аджика, которая готовится без варки. Портал “Городовой” советует обратить внимание на рецепт квашеной приправы с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • помидоры - 700 г;
  • перец острый стручковый - 2 штуки;
  • чеснок - 1,5 головки;
  • соль - 1 столовая ложка.

Приготовление:

Из помидоров удалить сердцевины, разрезать их на несколько частей. Чеснок почистить от шелухи. У острых перцев убрать семечки и плодоножки.

Пропустить ингредиенты через мясорубку, переложить массу в глубокую миску. Добавить соль, размешать, накрыть слоем марли. После этого оставить аджику на 3-4 дня при комнатной температуре. Именно в этот момент будет происходить квашение. На первых этапах масса и жидкость будут расслаиваться, после чего они вновь соединятся.

Готовую аджику разложить по чистым банкам, закрыть крышками. Хранить приправу следует только в холодильнике. Тогда срок годности составит до 6 месяцев. Квашеная аджика прекрасно сочетается с мясом, хлебом.

Личный опыт

Если мне хочется сделать аджику более острой, то я измельчаю стручковые перцы с семечками. Вкус становится более пикантным и ароматным.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить блинчики из кабачков.

Автор:
Полина Аксенова
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