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Лунный гороскоп на 12 августа 2026 года: что ждет каждого в этот день - перемен не избежать

Опубликовано: 11 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Лунный гороскоп на 12 августа 2026 года: что ждет каждого в этот день - перемен не избежать
Лунный гороскоп на 12 августа 2026 года: что ждет каждого в этот день - перемен не избежать
Городовой ру
Лунный прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 12 августа 2026 года. В этот день “Новая Луна” будет находиться в знаке Зодиака Лев.

Прогноз

Удача будет сопутствовать тем людям, чья работа связана с офисами, документами, отчетами и т.д. Все дела будут даваться с невероятной легкостью, из-за чего существует большая вероятность добиться желаемого успеха. Начальство высоко оценит старания, но награду за это даст позже.

День важно провести в позитивном ключе, временно забыть о любых трудностях. О чем думаете, то и притянете - девиз дня. Гармония важна не только в работе, но и в отношениях между близкими. Важно не допускать конфликтов, сдерживать эмоции.

Материальное положение будет стабильным, но лишних трат лучше избегать. Есть вероятность возникновения импульсивных покупок, которые не принесут пользу. Лучше приобретать только самое важное.

В этот день важно следить за здоровьем, прислушиваться к малейшим изменениям, которые происходят в организме. Если возникает большая физическая нагрузка, то важно давать себе отдохнуть после.

Ранее портал "Городовой" рассказал о финансовом гороскопе на неделю с 10 по 16 августа.

Автор:
Полина Аксенова
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