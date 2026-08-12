Закупка на 200 тысяч «глаз»: Петербург потратит миллиарды на новые камеры, чтобы нейросети искали сугробы и граффити

Первоначально потребность города оценивалась в 180 тысяч устройств.

Санкт-Петербург стремительно превращается в настоящий «умный город». На улицах становится всё больше цифровых «глаз», а бумажную волокиту заменяют алгоритмы.

Камер станет больше, а «слепых зон» — меньше

Сейчас в Петербурге работают десятки тысяч камер. Но городские власти считают, что этого мало.

К концу 2026 года число камер в системе «Безопасный город» вырастет до 118 тысяч. А уже в 2027 году их может стать 125 тысяч, сообщает "Коммерсант".

На это требуется солидная сумма — порядка 4 миллиардов рублей. Деньги пойдут не только на покупку новых устройств, но и на ремонт старых.

Для идеальной картинки Петербургу нужно около 200 тысяч камер. И к этой цифре город постепенно приближается. При этом неохваченных мест почти не осталось.

Чиновники признают: сегодня «серые зоны» в Петербурге — это лишь редкие точечные участки.

«Городовой» на колесах: как нейросети наводят порядок

Большие перемены происходят и в работе инспекций. В Петербурге за порядком на улицах всё чаще следят не люди, а искусственный интеллект.

ГАТИ запустили комплексы «Городовой». Это специальные автомобили с умными камерами на крыше. Они ездят по улицам и автоматически фиксируют нарушения.

Что умеет видеть нейросеть:

Машины, припаркованные на газонах и тротуарах.

Незаконные надписи и граффити на фасадах.

Переполненные мусорные контейнеры.

Неубранный снег и сосульки зимой.

Один такой комплекс проверяет за день на 2500 объектов больше, чем обычный инспектор. Чтобы сделать такой же объем работы вручную, пришлось бы нанять 500 новых сотрудников.

Разрешения за два часа вместо месяца

Цифровизация помогла победить и знаменитую бюрократию. Раньше, чтобы согласовать уличные работы — например, ремонт дороги или укладку труб — нужно было ждать 35 дней.

Теперь благодаря программе «Эффективный регион» и новым сервисам это делают всего за пару часов, сообщает "Вечерка".

Это помогает строителям работать быстрее, а главное — избегать глупых ошибок. Например, ситуаций, когда на только что отремонтированной улице снова перекапывают асфальт.

Что всё это значит для обычных горожан?

Улицы и дворы становятся безопаснее и чище. Преступность снижается, а нарушителей порядка и любителей парковаться на газонах штрафуют быстрее.

Технологии постепенно делают городскую среду более комфортной и предсказуемой для каждого петербуржца.

Ранее «Городовой» рассказывал, как обычный автобус находит незаконные кондиционеры и заросли борщевика.