От «призрака» на Театральной до подземки в Кудрово: что и когда построят в метро Петербурга

Схема петербургского метро должна серьезно измениться. Правда, придется подождать.

Что откроют раньше всего

Первым новым объектом станет второй выход со станции «Лиговский проспект». Его обещают сделать к 2028 году.

Он появится прямо у Московского вокзала и будет связан с будущей высокоскоростной поездов в Москву.

Следом, в 2029–2030 годах, откроют станции «Богатырская» и «Каменка» на зеленой ветке, сообщает "ДП". Их очень ждут жители Приморского района, который сейчас перегружен новыми домами.

Загадочная «Театральная»

Многие знают, что станцию «Театральная» на оранжевой ветке уже построили под землей. Поезда давно проезжают ее без остановки.

Почему нельзя выйти? Нет вестибюлей на поверхности. Строить их в историческом центре очень сложно — вокруг плотная застройка и капризный грунт.

Открыть выходы к Мариинскому театру обещают к 2029 году. Как отметил в интервью ТАСС Александр Беглов, сроки смещались из-за вмешательства "неспециалистов".

Масштабы на коричневой ветке и прорыв в область

Сейчас в городе строят сразу четыре станции на новой, коричневой ветке: «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». Они соединят ветку с центром города.

Но главное событие — станция «Кудрово». Это будет первая станция питерской подземки на территории Ленинградской области. Ее построят возле ТЦ «Мега Дыбенко».

Сроки много раз сдвигали, но сейчас ориентир — 2029–2030 годы.

Почему в Петербурге метро строят медленно?

Все дело в геологии и деньгах. Петербург стоит на болотах и плывунах. Пробивать тоннели в такой почве — сложная и опасная работа.

В центре города приходиться строить очень аккуратно, чтобы не разрушить старинные здания.

Вторая причина — бюджет. На метро выделили огромные деньги, но Москве мы все равно уступаем.

Планы на далекое будущее

После 2030 года город хочет продлить красную ветку. Ее планируют тянуть через аэропорт Пулково к новому студенческому городку СПбГУ в Пушкинском районе.

Губернатор Александр Беглов сказал о строительстве линии метро будущего кампуса СПбГУ на выставке достижений Колпинского района, пишет "Фонтанка".

Однако глава города отметил, что это событие произойдет не скоро, после 2030 года. Власти уже подчеркивали, что для этого Петербургу потребуется помощь из федерального бюджета.

Зато быстрее появится альтернатива на юге: от Колпино до метро «Шушары» хотят пустить скоростной трамвай. Этот проект уже начали готовить.

Ранее «Городовой» рассказывал, что вестибюль «Театральной» обретает реальные контуры.