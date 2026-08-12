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Если клубника грязная — не беда: моем в два счета, земля на зубах не хрустит

Опубликовано: 12 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Если клубника грязная — не беда: моем в два счета, земля на зубах не хрустит
фото Городовой ру
Простые способы, которые помогут очистить клубнику и сберечь ее вкус

Клубника — одна из самых любимых летних ягод, но её пористая поверхность легко собирает пыль, бактерии и химикаты. Обычного ополаскивания под краном тут недостаточно: ягода может сохранить вредные вещества и быстро испортиться.

Есть несколько ошибок, из-за которых ягода теряет вид, вкус или становится опаснее. Лучше сразу запомнить эти запреты — они экономят и время, и нервы.

Разные способы решают разные задачи: одни убирают воск, другие — бактерии, третьи — пестициды. Выбирайте вариант по ситуации.

Проверенные способы очистки:

  • содовый раствор (1 ч. л. на 1 л воды): держать 5–7 минут, потом промыть — убирает до 80% пестицидов;
  • уксусный раствор (1 часть 9% уксуса + 3 части воды): замочить на 3–5 минут, затем тщательно смыть — хорошо убивает бактерии и споры плесени;
  • тёплая вода (+50…+55 °C) на 30 секунд, сразу в ледяную — помогает растопить восковой налёт на импортной клубнике;
  • проточная вода в дуршлаге 1–2 минуты — подходит только для своей, гарантированно чистой ягоды.

Вывод

Правильная обработка клубники убирает большую часть загрязнений и делает ягоду безопаснее, а соблюдение простых правил помогает сохранить её сочность. Главное — не использовать мыло и щётки, не отрывать хвостики до мытья и не хранить вымытую клубнику долго. Если всё сделать грамотно, ягода останется ароматной и вкусной.

Личный опыт автора

Раньше просто споласкивала клубнику под краном — и зря: вкус казался не таким ярким, а ягоды быстро плесневели. Потом попробовала содовый раствор — разница сразу чувствовалась. Теперь выбираю способ по происхождению ягоды и всегда сушу перед хранением: так она держится дольше и не раскисает.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить уловистую подкормку для рыб.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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