Хвост циклона и +16° на градуснике: синоптики рассказали, когда погода в Петербурге снова пойдет на лад

Жителям Северной столицы снова придется одеться потеплее. В город пришел пик похолодания. Погоду сейчас диктует хвост уходящего на север циклона.
Самый холодный день недели
Сегодняшний день станет самым прохладным на этой неделе. Температура упала сразу на 4–5 градусов ниже привычной нормы.
Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в самом Петербурге термометры покажут всего +16…+18 °C. В Ленинградской области будет от +13 до +18 °C.
Солнце будет периодически проглядывать сквозь облака. Но расслабляться не стоит — местами пройдут короткие дожди.
Порывистый ветер и растущее давление
Картину дополняет северо-западный ветер. Его скорость составит 5–10 м/с, но из-за порывов на улице будет казаться еще холоднее, чем есть на самом деле.
Атмосферное давление постепенно растет. Сегодня оно составит 762 мм рт. ст. Это немного выше нормы, поэтому метеозависимым людям стоит быть к себе повнимательнее.
Прогноз на четверг: станет теплее
В четверг сильной жары ждать пока не стоит, но станет на пару градусов теплее.
Ночью воздух остынет до +10…+12 °C. Днем термометры покажут +17…+19 °C. Местами снова возможны небольшие кратковременные дожди.
Хорошая новость в том, что циклон постепенно уходит дальше на восток. Это значит, что уже к выходным погода в городе должна наладиться, а столбики термометров снова поползут вверх.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждут ветер до 18 м/с, ливни и проблемы с судоходством.