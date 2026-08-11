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«Жёлтый» код опасности: Петербург ждут ветер до 18 м/с, ливни и проблемы с судоходством

Опубликовано: 11 августа 2026 15:33
 Проверено редакцией
«Жёлтый» код опасности: Петербург ждут ветер до 18 м/с, ливни и проблемы с судоходством
«Жёлтый» код опасности: Петербург ждут ветер до 18 м/с, ливни и проблемы с судоходством
Global Look Press / Zamir Usmanov
Порывы ветра завтра будут достигать 15–18 м/с.

Лето в нашем регионе решило взять небольшую паузу. В Петербурге и Ленинградской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщили в МЧС.

Ветер, дожди и грозы

Главная проблема 12 августа — это сильный ветер. Его порывы могут разгоняться до 15–18 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы ломать сухие ветки и сносить нерасчищенные конструкции.

В Ленобласти погода ещё хуже. Там к сильному ветру добавятся ливни и грозы. При этом дождь будет идти набегами: то покажется солнце, то снова пойдет ливень. Зонты далеко убирать точно не стоит.

Почему так резко похолодало?

Всё дело в циклоне. Его центр сейчас уходит на север Карелии, но нас задело его «хвостом». Погода отстает от климатической нормы примерно на три градуса.

  • В Петербурге термометры покажут всего +19…+21°.
  • В области будет от +17 до +22°.

Жары в ближайшие дни ждать не стоит. Одевайтесь теплее — плотная ветровка или худи сегодня точно не помешают.

Нева мелеет: корабли испытывают трудности

При этом в Неве заметно упал уровень воды. Особенно это видно в истоке реки, возле Петрокрепости. Там вода опустилась до опасных 330 сантиметров.

Из-за этого крупным судам и грузовым баржам стало трудно ходить по реке. Капитанам приходится быть предельно осторожными, чтобы не сесть на мель.

Как пережить непогоду: простые советы

Чтобы день прошёл без неприятностей, соблюдайте базовые правила:

  1. Берегите машины. Не паркуйтесь под деревьями, ненадежными навесами и рекламными щитами.
  2. Уберите всё лишнее с балконов. Сильный порыв ветра может сдуть легкие предметы на улицу.
  3. Обходите опасные места. На улице держитесь подальше от шатких строений и оборванных проводов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург побил солнечный рекорд шестилетней давности.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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