«Жёлтый» код опасности: Петербург ждут ветер до 18 м/с, ливни и проблемы с судоходством

Лето в нашем регионе решило взять небольшую паузу. В Петербурге и Ленинградской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщили в МЧС.
Ветер, дожди и грозы
Главная проблема 12 августа — это сильный ветер. Его порывы могут разгоняться до 15–18 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы ломать сухие ветки и сносить нерасчищенные конструкции.
В Ленобласти погода ещё хуже. Там к сильному ветру добавятся ливни и грозы. При этом дождь будет идти набегами: то покажется солнце, то снова пойдет ливень. Зонты далеко убирать точно не стоит.
Почему так резко похолодало?
Всё дело в циклоне. Его центр сейчас уходит на север Карелии, но нас задело его «хвостом». Погода отстает от климатической нормы примерно на три градуса.
- В Петербурге термометры покажут всего +19…+21°.
- В области будет от +17 до +22°.
Жары в ближайшие дни ждать не стоит. Одевайтесь теплее — плотная ветровка или худи сегодня точно не помешают.
Нева мелеет: корабли испытывают трудности
При этом в Неве заметно упал уровень воды. Особенно это видно в истоке реки, возле Петрокрепости. Там вода опустилась до опасных 330 сантиметров.
Из-за этого крупным судам и грузовым баржам стало трудно ходить по реке. Капитанам приходится быть предельно осторожными, чтобы не сесть на мель.
Как пережить непогоду: простые советы
Чтобы день прошёл без неприятностей, соблюдайте базовые правила:
- Берегите машины. Не паркуйтесь под деревьями, ненадежными навесами и рекламными щитами.
- Уберите всё лишнее с балконов. Сильный порыв ветра может сдуть легкие предметы на улицу.
- Обходите опасные места. На улице держитесь подальше от шатких строений и оборванных проводов.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург побил солнечный рекорд шестилетней давности.