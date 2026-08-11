Луна-парк на Неве: Пикник Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге

Фестиваль отгремел в двух городах – как это было в 2026 году.

В 2026 году легендарный фестиваль Пикник Афиши х Сбер триумфально прошел в Москве и Санкт-Петербурге в сказочных декорациях масштабного луна-парка, собрав более 50 тысяч гостей. Вслед за ярким московским выходным в Коломенском, Пикник Афиши развернулся на живописном Елагином острове в городе на Неве. Остров превратился в праздничное пространство, заполненное музыкой, уличными актерами, световыми инсталляциями и масштабным досугом для гостей всех возрастов.

Музыкальные камбэки, дебют электронной сцены, шесть фудкортов, спортивные рейвы и уникальные театральные перформансы под открытым небом – вслед за московским праздником Санкт-Петербург прожил незабываемый день, став главным выходным лета–2026.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«Третий год подряд мы проводим один из легендарных музыкальных фестивалей в нашей стране – "Пикник Афиши" – не только в Москве, но и в Петербурге. И каждый раз убеждаемся: он как живой продукт всегда ведет диалог с городом, в котором проходит. Петербург с его интеллигентной глубиной и особой атмосферой наполняет проект камерностью, своим темпом и смыслом, Москва – энергией, драйвом, ритмом большого города. Мы не переносим одну и ту же историю, мы встраиваем ее в контекст: в каждой из столиц "Пикник" звучит в своей тональности. В этом году фестиваль прошел в эстетике луна-парка: эксклюзивные форматы, нестандартные коллаборации и полное погружение в атмосферу, которая создается людьми и идеями».

Музыкальная программа: четыре сцены, цирковые образы и электронный дебют

Музыкальная карта «Пикника» в Санкт-Петербурге раскрылась сразу на четырех сценах – получился мощный микс из хип-хопа, рока, инди, ностальгии и стильной поп-музыки. Артисты красочно вписались в концепцию луна-парка: FEDUK примерил на себя меланхоличный образ Пьеро, а Олег ЛСП предстал перед десятками тысяч зрителей в роли циркового шпрехшталмейстера. Живое шоу с бэндом отыграл SLAVA MARLOW, также яркими выступлениями отметились Ёлка, «Бонд с кнопкой», Мальбэк x Сюзанна, инди-дуэт «Озёра», альтернативщики CUPSIZE, Сергей Бобунец и поп-певица Минаева.

Историческим событием для питерского «Пикника» стал запуск электронной сцены, которая прежде радовала только столичных гостей. В этом году ее захватили творческое объединение «Станция метро Горьковская», шоукейсы ЛАУД БОЙЗ и ДОБРО, культовый продюсер SP4K и другие.

Не забыли организаторы и про новые имена: на сцене «Заря» команда «Афиши Daily» открыла публике будущих героев российской сцены – от инди-романтиков «Борисовский Тракт» и фолк-артистки «я Софа» до изящного рэпа от Кухни и грязных гитар группы Vacka.

Спортивные рейвы и бьюти-зоны

Программа активностей на Елагином острове предложила гостям идеальный баланс между интенсивным спортом и релаксом. Главной фитнес-активностью стал спортивный рейв на электронной сцене от комьюнити 812 AM CLUB под DJ-сет от шоукейса ДОБРО. Фанатов футбола ждала интерактивная площадка ФК «Зенит» с кикером, текболом и выставкой настоящих трофеев, а любителей единоборств – открытый боксерский ринг от BACKYARD & HOOD. Парусное сообщество Сила ветра добавило морской романтики, устроив мини-регаты на радиоуправляемых яхтах, а проект SUNPARK обучал гостей балансбордам. World Class дал возможность попробовать себя на спортивной полосе препятствий, а также позаниматься йогой, зумбой и стретчингом.

Для тех, кто хотел перезагрузиться и сменить образ, работали зоны бьюти и релаксации. Мастера студий Soda и No drama создавали яркий фестивальный макияж, плели косички и делали экспресс-укладки. За ментальный отдых и экспресс-массаж отвечали площадка «Фитмоста» (совместно с My Thai и «5 чувств») и мастерская «Промято». Школа флористики «Терра» и проект Around you добавили эстетики, обустроив цветочные лаунж-зоны, где каждый мог создать авторскую брошь из живых растений. Романтическую атмосферу поддержала команда Twinby, которая организовала зону быстрых свиданий и проводила импровизированные свадебные церемонии с выдачей памятных свидетельств. Одним из самых трогательных моментов фестиваля в Санкт-Петербурге стало предложение руки и сердца: прямо у сцены во время выступления инди-группы «я Софа» курьер сервиса Купер Иван преподнес сюрприз своей девушке Полине.

Музеи, творчество и хайтек

Культурная программа «Пикника» объединила в себе классическое искусство, современные технологии и умный досуг. Благодаря культурному партнеру фестиваля – Фонду Потанина – на Елагином острове открылась масштабная музейная зона «Остров впечатлений». Свои интерактивные проекты здесь представили РОСФОТО, Музей-заповедник «Царское Село», Музей советских игровых автоматов, Музей истории религии и другие ведущие институции.

В творческих мастерских гости весь день кастомизировали одежду: Мастерская культуры W и бренд «Ямайка» учили росписи вещей в визуальном стиле луна-парка. Мерч-станция PINHEAD предлагала создать сувениры своими руками и поучаствовать в создании коллективной арт-футболки. Любители интеллектуальных развлечений проходили книжные квесты от «Буквоеда» и сражались в быстрых викторинах игрового клуба «Громкий Вопрос».

За погружение в мир высоких технологий отвечала Федеральная академия вождения «Вектор»: гости тестировали экстремальные гоночные тренажеры и изучали футуристичный электрокар Tesla Cybertruck. А главным трофеем на память стала фирменная фотобудка «Афиши», где профессиональный иллюстратор за пять минут создавал уникальные портреты гостей в моменте счастья.

Шесть фудкортов и доставка прямо к сцене

В этом году гастрономическая программа Пикника Афиши х Сбер в Санкт-Петербурге достигла пика – на Елагином острове открылись сразу шесть фудкортов с мультикультурной кухней. В частности, на фестивале была представлена культовая точка Underdog с легендарными хот-догами. Рядом расположилась музыкально-донерная зона TECHNODÖNER, где под диджей-сеты от OKU booking гостей угощали блюдами восточного стритфуда.

На VIP-фудкорте изысканные концепции представили ресторанная группа «Дримтим» (проекты Smoke BBQ, Self Edge chinois, Poly) и коктейльный бар-фонотека Catch 22. Для любителей экспериментов работал уникальный безалкогольный грибной бар от Shroom Shroom и издания «Афиша Рестораны», а за качественный спешелти-кофе отвечали кофейные команды Skuratov coffee, «Этлон кофе», «Цех 85», «Слой» и Camper coffee.

Главным гастрособытием фестиваля стала оперативная доставка еды прямо к сценам от сервиса «Купер». Гости могли заказать блюда из ресторанов-партнеров – Dizengof/99, MBurger, Mr.Kim и «Тру Трюфель» – в приложении, не выходя из танцпола у главной сцены или отдыхая на Масляном лугу. Курьеры доставляли заказы в один из четырех пунктов выдачи всего за 20–25 минут.

Луна-парк, уличные театры и семейный отдых

Атмосфера и декорации луна-парка превратили Елагин остров в бесконечный яркий праздник. Прямо на входе гостей заряжал энергией брасс-бенд, а на аллеях развлекали перформансы ходулистов и актеров. Все желающие могли испытать удачу в тирах, автоматах-«хватайках» и будках с таинственными предсказателями.

Особое внимание организаторы уделили семейной программе, создав отдельное пространство со спокойной атмосферой. Для юных гостей открылся огромный «Мегамаркет для детей» с локальными брендами, гигантская конструктория от Brick Labs. За умный досуг отвечали логические квесты Онлайн-школы №1 и дизайнерские воркшопы от НИУ ВШЭ. О комфорте мам с малышами позаботился бренд Levrana, открыв уютную комнату матери и ребенка, а СберKids выдавал детям специальные шумоподавляющие наушники, чтобы громкий звук не мешал отдыху, а также фестивальные подарочные паки.

В этом году детская сцена превратилась в полноценный уличный театр под открытым небом. Старейший российский коллектив «Странствующие куклы Господина Пэжо» представил винтажный спектакль «Декаданс», погрузивший зрителей в эстетику Серебряного века. Интерактивные сказки и комедии также показали любимые петербургские театры «Кот Вильям» и «Синяя птица».

Пикник Афиши х Сбер в 2026 году наглядно доказал, что формат фестиваля-города в декорациях луна-парка стирает границы между двумя столицами, но каждая площадка сохранила свой локальный вайб. Более 30 тысяч москвичей в «Коломенском» и более 20 тысяч петербуржцев на Елагином острове стали частью одного большого праздника. Камбэки легенд, запуск новых сцен, гастроновшества и музейные коллабы задали принципиально новую планку для опен-эйров. Пикник Афиши х Сбер официально зафиксировал статус главного и самого громкого музыкального события лета!

Лето. 2027. До встречи!