Городовой / Новости Петербурга / Петербург — в топе самых студенческих городов: почему сюда так рвутся абитуриенты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах Новости Петербурга
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург — в топе самых студенческих городов: почему сюда так рвутся абитуриенты

Опубликовано: 13 августа 2026 10:21
 Проверено редакцией
Петербург — в топе самых студенческих городов: почему сюда так рвутся абитуриенты
Петербург — в топе самых студенческих городов: почему сюда так рвутся абитуриенты
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online
3 тысячи «целевиков» и рекордные 1,6 млн заявок отправились в Северную столицу.

Минобрнауки подвело итоги приемной кампании и назвало самые «студенческие» города России. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщают РИА Новости.

Но именно Петербург в этом году показал настоящий рекорд по буму поступающих.

Настоящий рекорд по заявкам

В этом году петербургские вузы буквально завалили документами. Абитуриенты подали больше 1,6 миллиона заявлений. Это на 60% больше, чем летом прошлого года.

Высокие баллы и популярные профессии

Пробиться на бесплатное обучение в Петербурге было непросто. Средний балл ЕГЭ у ребят, поступивших на бюджет, составил 81,2. Это очень высокий показатель.

Чаще всего абитуриенты выбирали четыре направления:

  • Медицину;
  • Педагогику;
  • Инженерные и технические специальности;
  • IT и цифровые технологии.

Учёба с гарантированной работой

Больше 3100 человек поступили по целевому набору. Это значит, что работодатель оплатит их учебу или сразу гарантирует место работы после диплома, сообщает 78.ru.

Искать таких заказчиков стало проще. Уже третий год подать заявку можно через сайт «Работа в России», который связан с «Госуслугами».

Это помогает ребятам из регионов легко находить будущих работодателей в Петербурге.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем удивила приёмная кампания в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью