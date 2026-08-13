Петербург — первый, Москва — в тройке: почему Петербург стал столицей колледжей

Петербург занял первое место среди регионов России по количеству заявлений, обогнав Москву.

Старый стереотип о том, что в колледжи идут только троечники, окончательно ушел в прошлое. Сегодня среднее профессиональное образование переживает настоящий бум.

В этом году школьники подали уже больше 2 миллионов заявлений на бесплатное обучение через «Госуслуги». Это почти на треть больше, чем годом ранее, сообщает "КП", со ссылкой на Минцифры РФ.

Петербург вырвался в лидеры

Абсолютным чемпионом по количеству онлайн-заявок стал Санкт-Петербург. Именно здесь абитуриенты чаще всего выбирают техникумы и колледжи через интернет.

Вслед за Питером в пятерку самых активных регионов вошли Свердловская область, Москва, Московская область и Новосибирск.

Выпускники все чаще предпочитают понятную профессию долгим годам учебы в университете.

Почему все выбирают техникумы?

Главная причина — быстрая финансовая независимость. Обучение длится всего 2–3 года. При этом на рынке сейчас острый дефицит рабочих рук и техников.

Хороший сварщик, автомеханик, электрик или IT-специалист младшего звена сегодня часто зарабатывает больше рядового офисного сотрудника.

Работа гарантирована еще до учебы

На «Госуслугах» абитуриентам доступно более 4 тысяч колледжей и 357 различных специальностей. Но самый главный тренд этого года — целевое обучение.

На портале представлено свыше 170 целевых программ. Ребята уже подали почти 70 тысяч таких заявок.

Суть проста: предприятие оплачивает или поддерживает учебу студента, а после выпуска сразу берет его к себе на работу. Искать вакансии после получения диплома не придется.

Главные даты: как не пропустить прием

Время еще есть, но стоит поспешить:

До 15 августа принимают заявки на бюджетные (бесплатные) места.

принимают заявки на бюджетные (бесплатные) места. До 25 ноября можно подать документы на платное очное отделение.

можно подать документы на платное очное отделение. До 1 декабря идет прием на платное заочное и вечернее обучение.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург — в топе самых студенческих городов.