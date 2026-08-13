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Петербург — первый, Москва — в тройке: почему Петербург стал столицей колледжей

Опубликовано: 13 августа 2026 11:22
 Проверено редакцией
Петербург — первый, Москва — в тройке: почему Петербург стал столицей колледжей
Петербург — первый, Москва — в тройке: почему Петербург стал столицей колледжей
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Петербург занял первое место среди регионов России по количеству заявлений, обогнав Москву.

Старый стереотип о том, что в колледжи идут только троечники, окончательно ушел в прошлое. Сегодня среднее профессиональное образование переживает настоящий бум.

В этом году школьники подали уже больше 2 миллионов заявлений на бесплатное обучение через «Госуслуги». Это почти на треть больше, чем годом ранее, сообщает "КП", со ссылкой на Минцифры РФ.

Петербург вырвался в лидеры

Абсолютным чемпионом по количеству онлайн-заявок стал Санкт-Петербург. Именно здесь абитуриенты чаще всего выбирают техникумы и колледжи через интернет.

Вслед за Питером в пятерку самых активных регионов вошли Свердловская область, Москва, Московская область и Новосибирск.

Выпускники все чаще предпочитают понятную профессию долгим годам учебы в университете.

Почему все выбирают техникумы?

Главная причина — быстрая финансовая независимость. Обучение длится всего 2–3 года. При этом на рынке сейчас острый дефицит рабочих рук и техников.

Хороший сварщик, автомеханик, электрик или IT-специалист младшего звена сегодня часто зарабатывает больше рядового офисного сотрудника.

Работа гарантирована еще до учебы

На «Госуслугах» абитуриентам доступно более 4 тысяч колледжей и 357 различных специальностей. Но самый главный тренд этого года — целевое обучение.

На портале представлено свыше 170 целевых программ. Ребята уже подали почти 70 тысяч таких заявок.

Суть проста: предприятие оплачивает или поддерживает учебу студента, а после выпуска сразу берет его к себе на работу. Искать вакансии после получения диплома не придется.

Главные даты: как не пропустить прием

Время еще есть, но стоит поспешить:

  • До 15 августа принимают заявки на бюджетные (бесплатные) места.
  • До 25 ноября можно подать документы на платное очное отделение.
  • До 1 декабря идет прием на платное заочное и вечернее обучение.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург — в топе самых студенческих городов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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