Петербург — первый, Москва — в тройке: почему Петербург стал столицей колледжей

Старый стереотип о том, что в колледжи идут только троечники, окончательно ушел в прошлое. Сегодня среднее профессиональное образование переживает настоящий бум.
В этом году школьники подали уже больше 2 миллионов заявлений на бесплатное обучение через «Госуслуги». Это почти на треть больше, чем годом ранее, сообщает "КП", со ссылкой на Минцифры РФ.
Петербург вырвался в лидеры
Абсолютным чемпионом по количеству онлайн-заявок стал Санкт-Петербург. Именно здесь абитуриенты чаще всего выбирают техникумы и колледжи через интернет.
Вслед за Питером в пятерку самых активных регионов вошли Свердловская область, Москва, Московская область и Новосибирск.
Выпускники все чаще предпочитают понятную профессию долгим годам учебы в университете.
Почему все выбирают техникумы?
Главная причина — быстрая финансовая независимость. Обучение длится всего 2–3 года. При этом на рынке сейчас острый дефицит рабочих рук и техников.
Хороший сварщик, автомеханик, электрик или IT-специалист младшего звена сегодня часто зарабатывает больше рядового офисного сотрудника.
Работа гарантирована еще до учебы
На «Госуслугах» абитуриентам доступно более 4 тысяч колледжей и 357 различных специальностей. Но самый главный тренд этого года — целевое обучение.
На портале представлено свыше 170 целевых программ. Ребята уже подали почти 70 тысяч таких заявок.
Суть проста: предприятие оплачивает или поддерживает учебу студента, а после выпуска сразу берет его к себе на работу. Искать вакансии после получения диплома не придется.
Главные даты: как не пропустить прием
Время еще есть, но стоит поспешить:
- До 15 августа принимают заявки на бюджетные (бесплатные) места.
- До 25 ноября можно подать документы на платное очное отделение.
- До 1 декабря идет прием на платное заочное и вечернее обучение.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург — в топе самых студенческих городов.