От китайской живописи до чайной церемонии: путешествуем по Шёлковому пути в Петербурге

Раньше Великий шёлковый путь был главной дорогой мира. Он тянулся на тысячи километров и связывал Восток и Запад. По нему везли шелк, специи, чай, бумагу и фарфор.
Главными «машинами» в этих путешествиях были двугорбые верблюды — бактрианы. Они легко переносят мороз и жару, могут неделями обходиться без воды и несут на себе до 200 килограммов груза.
Без этих животных торговля между странами просто не состоялась бы.
В эти выходные зоопарк предлагает пройти знаменитый маршрут вместе с верблюжьим караваном.
Как пройти квест и получить призы?
С 12:00 до 18:00 в зоопарке откроются 15 тематических станций. Вы сможете заглянуть в «Китай», «Индию», «Русь», пройтись по «Верблюжьему базару» или зайти в настоящий «Караван-сарай».
Правила игры простые:
- Выбираете любую станцию на карте.
- Выполняете интересные задания и узнаете тайны обычных вещей.
- Получаете за это фишки — «товар» для вашего каравана.
- В конце маршрута (в Лектории) меняете фишки на сувениры от зоопарка.
Чем больше фишек соберете, тем лучше будет подарок!
Мастер-классы, танцы и конное шоу
Кроме квеста, в зоопарке подготовили много интересного:
- 15 августа (суббота): Можно научиться делать верблюдов из джута, варить мыло и рисовать в китайском стиле. А еще — примерить индийское сари и освоить восточные танцы.
- 16 августа (воскресенье): Вас ждут настоящая чайная церемония, восточная музыка и степные игры. А клуб самообороны покажет, как раньше спасали караваны от разбойников.
- В оба дня в 13:00 пройдет зрелищное конное шоу.
Обратите внимание: за участие в мастер-классах игровые фишки не выдают, но впечатлений будет много.
Сколько это стоит?
Вся праздничная программа бесплатная. Вам нужно только купить обычный входной билет в зоопарк.
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