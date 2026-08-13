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От китайской живописи до чайной церемонии: путешествуем по Шёлковому пути в Петербурге

Опубликовано: 13 августа 2026 09:52
 Проверено редакцией
От китайской живописи до чайной церемонии: путешествуем по Шёлковому пути в Петербурге
От китайской живописи до чайной церемонии: путешествуем по Шёлковому пути в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
15 и 16 августа, не выходя из Лензоопарка, можно посетить Индию, Китай и другие страны.

Раньше Великий шёлковый путь был главной дорогой мира. Он тянулся на тысячи километров и связывал Восток и Запад. По нему везли шелк, специи, чай, бумагу и фарфор.

Главными «машинами» в этих путешествиях были двугорбые верблюды — бактрианы. Они легко переносят мороз и жару, могут неделями обходиться без воды и несут на себе до 200 килограммов груза.

Без этих животных торговля между странами просто не состоялась бы.

В эти выходные зоопарк предлагает пройти знаменитый маршрут вместе с верблюжьим караваном.

Как пройти квест и получить призы?

С 12:00 до 18:00 в зоопарке откроются 15 тематических станций. Вы сможете заглянуть в «Китай», «Индию», «Русь», пройтись по «Верблюжьему базару» или зайти в настоящий «Караван-сарай».

Правила игры простые:

  1. Выбираете любую станцию на карте.
  2. Выполняете интересные задания и узнаете тайны обычных вещей.
  3. Получаете за это фишки — «товар» для вашего каравана.
  4. В конце маршрута (в Лектории) меняете фишки на сувениры от зоопарка.

Чем больше фишек соберете, тем лучше будет подарок!

Мастер-классы, танцы и конное шоу

Кроме квеста, в зоопарке подготовили много интересного:

  • 15 августа (суббота): Можно научиться делать верблюдов из джута, варить мыло и рисовать в китайском стиле. А еще — примерить индийское сари и освоить восточные танцы.
  • 16 августа (воскресенье): Вас ждут настоящая чайная церемония, восточная музыка и степные игры. А клуб самообороны покажет, как раньше спасали караваны от разбойников.
  • В оба дня в 13:00 пройдет зрелищное конное шоу.

Обратите внимание: за участие в мастер-классах игровые фишки не выдают, но впечатлений будет много.

Сколько это стоит?

Вся праздничная программа бесплатная. Вам нужно только купить обычный входной билет в зоопарк.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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