Эксперты предупреждают: в магазинах вновь используют трюк с разменом денег

После небольшого затишья в магазинах снова начала появляться старая мошенническая схема, передает канал "ПРО ФИНАНСЫ". Эксперты предупреждают: будьте внимательны на кассах.
Как это работает
Злоумышленники используют простой, но действенный прием - размен наличных в сочетании с безобидным разговором.
Выглядит это так: к покупателю подходит вполне обычный человек и вежливо просит о помощи. Мол, рядом нет банкомата, а нужны наличные. Он предлагает оплатить свои покупки картой, а взамен отдать вам деньги из кошелька.
В чем подвох
На первый взгляд в этой просьбе нет ничего подозрительного. Но тут скрывается ловушка. Карта, которой собирается расплатиться такой «прохожий», скорее всего, украдена или подделана.
Снять наличные с чужой карты в банкомате почти невозможно - для этого нужен пин-код. А вот оплатить покупку в магазине на небольшую сумму можно без кода. Этим и пользуются мошенники.
Чем это грозит
Если покупатель соглашается помочь, он невольно становится участником преступной схемы. Деньги списываются с краденой карты, а лицо добросовестного человека попадает на камеры видеонаблюдения. После этого ему придется доказывать, что он не был в сговоре с мошенниками.
Подобные схемы встречаются не только в реальной жизни, но и в интернете. Эксперты советуют никогда не соглашаться на предложения незнакомцев, если речь заходит о наличных или банковских операциях. Мошенники часто играют на доверии и желании помочь.
Как защитить себя
Если к вам обратились с такой просьбой - вежливо откажите и прекратите разговор. Не участвуйте в сомнительных операциях, даже если на первый взгляд они кажутся безобидными.
