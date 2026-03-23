Эксперты предупреждают: в магазинах вновь используют трюк с разменом денег

Какая схема обмана снова гуляет по магазинам

После небольшого затишья в магазинах снова начала появляться старая мошенническая схема, передает канал "ПРО ФИНАНСЫ". Эксперты предупреждают: будьте внимательны на кассах.

Как это работает

Злоумышленники используют простой, но действенный прием - размен наличных в сочетании с безобидным разговором.

Выглядит это так: к покупателю подходит вполне обычный человек и вежливо просит о помощи. Мол, рядом нет банкомата, а нужны наличные. Он предлагает оплатить свои покупки картой, а взамен отдать вам деньги из кошелька.

В чем подвох

На первый взгляд в этой просьбе нет ничего подозрительного. Но тут скрывается ловушка. Карта, которой собирается расплатиться такой «прохожий», скорее всего, украдена или подделана.

Снять наличные с чужой карты в банкомате почти невозможно - для этого нужен пин-код. А вот оплатить покупку в магазине на небольшую сумму можно без кода. Этим и пользуются мошенники.

фото legion-media

Чем это грозит

Если покупатель соглашается помочь, он невольно становится участником преступной схемы. Деньги списываются с краденой карты, а лицо добросовестного человека попадает на камеры видеонаблюдения. После этого ему придется доказывать, что он не был в сговоре с мошенниками.

Подобные схемы встречаются не только в реальной жизни, но и в интернете. Эксперты советуют никогда не соглашаться на предложения незнакомцев, если речь заходит о наличных или банковских операциях. Мошенники часто играют на доверии и желании помочь.

Как защитить себя

Если к вам обратились с такой просьбой - вежливо откажите и прекратите разговор. Не участвуйте в сомнительных операциях, даже если на первый взгляд они кажутся безобидными.

