В России сокращается количество банкоматов: как это меняет способы снятия наличных
В России сокращается количество банкоматов: как это меняет способы снятия наличных

Опубликовано: 21 марта 2026 19:01
фото legion-media
Куда исчезают банкоматы и как получить деньги без них

В России становится все меньше работающих банкоматов. Это говорит о том, что банковская система и привычки людей сильно меняются, отмечает автор канала "ПРО ФИНАНСЫ".

Люди все чаще расплачиваются картами и телефонами, не снимая наличные. Когда спрос падает, банки начинают закрывать некоторые точки, чтобы не тратить деньги впустую.

Раньше банки наперегонки устанавливали банкоматы, потому что наличные были в ходу. Сегодня ситуация другая: безнал выигрывает, и содержать огромную сеть устройств становится сложно.

Эксперты сообщают, что банкоматы останутся в основном в отделениях банков и ключевых местах. А те, что стоят на улицах, в торговых центрах или переходах, в ближайшие годы могут исчезнуть.

Дело не только в экономике, но и в привычках. Людям удобнее платить картой или смартфоном, поэтому необходимость в банкоматах повсюду отпадает.

Способы снять наличные

Например, сервис «Наличные на кассе» в магазинах. Работает это просто: покупаешь любой товар и просишь кассира снять с карты нужную сумму. Лимиты обычно небольшие - до 5000 рублей в день и до 30 000 в месяц. Но этого хватает на повседневные расходы.

Если банкомата вообще рядом нет или он сломался, можно снять деньги в отделении банка. Для этого понадобится паспорт, но зато и лимитов по сумме не будет.

Сейчас банки и магазины подстраиваются под новые реалии. Классические банкоматы постепенно заменяются более современными и гибкими способами оплаты и получения наличных.

Анастасия Чувакова
