Банковские карты

Пришлось пойти на маленькую хитрость.
Это очень неожиданный и приятный сюрприз.
Названы плюсы и минусы платежной системы.
Сотрудники банка просто так не поверили.
Об этом заявили представители туризма и экономики.
Однако в деле есть одна важная деталь.
Разрешение ситуации уже близко.
Россиянам на отдыхе пришлось непросто.
Официальные ведомства страны подтверждают данные.
Ситуация оказалась весьма противоречивой.
Банки нашли замену системам Apple Pay и Google Pay.
Гражданам при разговоре с незнакомцами по телефону советуют быть предельно бдительными.
Сергей Вакулин объяснил причину активизации телефонного спама.
Специалист по кибербезопасности объяснил, как не «подарить» злоумышленникам данные своих карт.
В этот раз злоумышленники воспользовались общемировой повесткой.