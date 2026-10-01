Что важно знать о новых правилах призыва
В России планируется разрешить пассажирам использовать QR-код для посадки на поезд или самолёт.
Причиной произошедших изменений стало увеличение числа случаев мошенничества.
Ленинградская область уже присоединилась к проекту, на очереди Санкт-Петербург.
Впрочем, вас все еще могут вызвать в участок.
И речь не про дизайн, который блогеру вечно «не такой».
Догадаться о расставленной ловушке почти невозможно.
Если все сделать быстро, то аферисты останутся несолоно хлебавши.
Борьба с мошенниками принимает новые обороты.
Прецедентов уже хватает.
Мера может спасти не один десяток доверчивых граждан.
Жизнь жителей Петербурга и остальной России сильно упростили.
Нужен только паспорт и СНИЛС.
У лжесотрудников не будет ни единого шанса нажиться.
Даже если уведомлление висит в Госуслугах, все равно поберегите деньги.
Разобрались во всем за вас.
Теперь сервис стал еще удобнее и полезнее.
Станет спокойнее и безопаснее.