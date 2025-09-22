Городовой / Общество / Биометрические стойки в МФЦ: как получить госуслуги без очередей
Биометрические стойки в МФЦ: как получить госуслуги без очередей

Опубликовано: 22 сентября 2025 20:45
МФЦ
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Ленинградская область уже присоединилась к проекту, на очереди Санкт-Петербург.

В 2025 году в российских МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживания.

Зачем они нужны?

Это специальные терминалы, которые позволят подтверждать личность и получать государственные услуги без помощи сотрудников центра.

Вместо паспорта можно будет использовать биометрические данные. Например, отпечаток пальца или лицо. Так любой сможет самостоятельно пройти идентификацию и получить нужную услугу, пишет Лента.

Где уже работает биометрия?

Уже сейчас такая технология есть в четырех регионах России: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях.

К концу 2025 года сервис подключат еще в двух регионах — Санкт-Петербурге и Чукотке.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
