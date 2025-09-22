Биометрические стойки в МФЦ: как получить госуслуги без очередей

В 2025 году в российских МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживания.
Зачем они нужны?
Это специальные терминалы, которые позволят подтверждать личность и получать государственные услуги без помощи сотрудников центра.
Вместо паспорта можно будет использовать биометрические данные. Например, отпечаток пальца или лицо. Так любой сможет самостоятельно пройти идентификацию и получить нужную услугу, пишет Лента.
Где уже работает биометрия?
Уже сейчас такая технология есть в четырех регионах России: Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях.
К концу 2025 года сервис подключат еще в двух регионах — Санкт-Петербурге и Чукотке.