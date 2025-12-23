Ваша елка может стоить компании треть миллиона: закон, о котором все забыли

Что закон запрещает в новогоднем офисе?

Традиция наряжать рабочие места к Новому году глубоко укоренилась в корпоративной культуре. Однако, как выясняется, это праздничное стремление может иметь неприятные юридические последствия.

Как отмечает адвокат Андрей Князев в беседе с «Городовой», неосторожность в выборе декора может привести к серьезным финансовым потерям.

Андрей Князев Адвокат “Штраф до 15 тысяч рублей грозит за украшение рабочих мест к Новому году с нарушением требований пожарной безопасности”.

Административная угроза

Основная опасность кроется в несоответствии праздничного оформления федеральному законодательству о пожарной безопасности.

Нарушение этих норм подпадает под действие пункта 1 статьи 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает серьезные санкции для всех категорий субъектов:

“влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей”.

В декабре, когда офисы, торговые залы и производственные помещения преображаются с помощью мишуры и освещения, органы надзора, как правило, усиливают контроль за соблюдением этих правил.

Запретные украшения: гирлянды и горючие материалы

Под строжайшим запретом находятся элементы декора, подключение которых вызывает сомнения в их надежности.

В первую очередь это касается “самодельных гирлянд и любых световых приборов, подключение которых к электросети вызывает сомнения в их изоляции или качестве”.

Особое внимание инспекторы уделяют искусственным елям. Даже широко распространенные модели, “изготовленные из горючих материалов, могут стать источником повышенной опасности и стать объектом претензий со стороны инспекции”.

Это означает, что красота инсталляции не должна превалировать над ее безопасностью.

Ответственность руководства и мера предосторожности

Таким образом, праздничное настроение — безусловно, важный элемент корпоративного духа — не должно вступать в противоречие с законом.

Необходимо не просто украсить помещение, но сделать это в строгом соответствии с требованиями статьи 20.4 КоАП РФ.

“избегая подключения к сети украшений сомнительного происхождения, а также размещения легковоспламеняющихся материалов вблизи отопительных приборов или источников электропитания”.

Вся тяжесть контроля и предотвращения нарушений ложится на плечи руководства.

Именно на нем лежит обязанность “провести инструктаж персонала и обеспечить, чтобы ни одна новогодняя инсталляция не стала причиной административного штрафа или, что гораздо хуже, реального инцидента, угрожающего жизни и имуществу”.

Безопасность остается абсолютным приоритетом — даже в самый волшебный сезон года.

