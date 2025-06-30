Андрей Князев Геннадьевич
Адвокат, Председатель Московской коллегии «Князев и партнеры».
Регистрационный номер 77/6391 в реестре адвокатов г. Москвы.
Выпускник Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова. Кандидат юридических наук.
Юридический стаж с 1993 года.
C 1997 г. – адвокат, член Палаты адвокатов г. Москвы.
Имеет многочисленные благодарности «за высокопрофессиональное мастерство, проявленное при оказании юридической помощи гражданам», «за образцовое выполнение профессионального долга при осуществлении защиты», «за оказание квалифицированной юридической помощи и содействие в освобождении из чеченского плена российского военнослужащего» и др.
Андрей Князев является учредителем и Председателем Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» с 2003 года.
