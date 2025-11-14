Под кустиком или на своем участке: когда «маленькие нужды» приводят к большим проблемам

Мысль о том, что за справление естественных нужд под кустиком можно угодить за решетку, кажется абсурдной, но российское законодательство может преподнести и такие сюрпризы.

Адвокат Андрей Князев разъясняет порталу «Городовой», когда безобидный, казалось бы, процесс может обернуться серьезными последствиями.

Мелкое хулиганство: когда свидетели — взрослые

Андрей Князев Адвокат «Действительно, в Российской Федерации предусмотрена ответственность за справление нужды в неположенном месте», — подтверждает адвокат Андрей Князев.

Если этот процесс происходит на глазах у других совершеннолетних людей, он может быть квалифицирован как мелкое хулиганство. В этом случае нарушителю грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ.

«В таких случаях нарушитель привлекается к ответственности… и обязан выплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, альтернативной является административное наказание в виде ареста на срок до 15 суток», — поясняет адвокат.

Это означает, что, в зависимости от обстоятельств и решения суда, последствия могут быть весьма ощутимыми.

Дети как свидетели: от административки к уголовной ответственности

Ситуация кардинально меняется, если свидетелями становятся несовершеннолетние.

«Если же свидетелями становятся несовершеннолетние, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности», — предупреждает Андрей Князев.

В таком случае Следственный комитет РФ возбуждает дело по статье 135 УК РФ, касающейся развратных действий в отношении несовершеннолетних.

«При признании вины нарушителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет (по частям 1 — 3 соответственно), также сопряжённые с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — раскрывает адвокат всю серьезность возможных последствий.

Эта норма закона направлена на защиту детей и подразумевает крайне строгие меры наказания.

Даже собственный участок — не всегда крепость

Что касается справления нужды на собственном участке, то, как отмечает адвокат, «аналогичная ситуация происходит не только со справлением нужды в общественном месте, но и на собственном участке».

Это означает, что если акт справления естественных нужд происходит на частной территории, но при этом присутствует свидетель — будь то сосед или прохожий, который может наблюдать из-за забора, то это также может повлечь за собой ответственность.

«Если за этим процессом наблюдают другие совершеннолетние люди, то это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство», — повторяет адвокат, подчеркивая, что даже приватная территория не всегда является гарантией отсутствия свидетелей и, как следствие, ответственности.

Поэтому, даже находясь на собственном участке, следует учитывать возможное присутствие посторонних глаз и соблюдать общепринятые нормы поведения.