Бирюльки с придворными, ёлка в Аничковом дворце и яблоки как украшение: кто привез в Россию традицию зажигать свечи на Рождество

Рождество в Петербурге — это не просто дата в календаре, а многослойный праздник с особыми семейными ритуалами, уличными забавами и историей.

В Петербурге рождественские и святочные праздники всегда были важными событиями.

Разные времена оставили свой отпечаток на том, как горожане отмечали этот светлый праздник и какие традиции прижились на Неве.

Праздник света и семейных игр в XVIII веке

В XVIII веке Рождество в Петербурге — это прежде всего торжественные церемонии и световые украшения города.

Вечером зажигали не только уличные фонари, но и масляные плошки перед домами, а в окнах ставили свечи, чтобы осветить зимнюю тьму.

В Зимнем дворце проходили богослужения для императорской семьи, дворянский съезд и парадные обеды. На Святки Екатерина II любила народные игры вроде бирюлек и рукобивки с придворными, пишет МК.

Появление рождественской ёлки в XIX веке

Елка, без которой сегодня сложно представить Рождество, появилась в Петербурге лишь в начале XIX века.

Традицию наряжать ёлку с зажжёнными свечами привезла из Германии Александра Фёдоровна — жена Николая I и дочь прусского короля, пишет Культурология.

Вначале дерево ставили в Аничковом дворце, затем и в Зимнем.

Особенность императорского Рождества — каждой член семьи полагалась отдельная ёлка со столиком для подарков. Зал открывали только после вечерней службы в сочельник.

Детские праздники и уличные гулянья XX века

7 января 1852 года в Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (сейчас — Московский) впервые была наряжена общественная рождественская елка, пишет pnp.ru.

Украшали ёлку яблоками — напоминанием о запретном библейском плоде. Кроме того, на дереве были игрушки, а на верхушке красовалась звезда.

Сладости раздавали гостям, и в детских рассказах того времени можно встретить сцены нетерпеливого ожидания праздника, фантазий о подарках и даже тайного поедания угощений.

В газетах появлялись афиши новогодних и рождественских спектаклей, опер, цирковых представлений и концертов.

В Михайловском манеже устраивали ёлки с яркими электрическими гирляндами, театральными постановками, фейерверками и выступлениями артистов всех мастей.

На Петровском острове был настоящий зимний парк с катком, каруселями, скачками и даже парадом, возглавляемым Дедом Морозом и русской Красавицей-Зимой.

Именно так, шаг за шагом, рождественские традиции складывались в городе на Неве — от свечей в окнах XVIII века до ярких ёлок и массовых гуляний XX века.

Сегодняшние зимние праздники в Петербурге несут в себе частичку этой богатой истории и праздничного настроя, который веками обогревал сердца горожан.