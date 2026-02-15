Кладу мясо в пакет – а на выходе получаю нежный и сочный ужин: в 100 раз вкуснее любой колбасы

Удачный вариант и на праздник, и на каждый день

Автор кулинарного блога Наталья Калнина поделилась рецептом нежного и сочного ужина, который покорит не только домашних, но и привередливых гостей. О колбасе никто и не вспомнит.

По словам эксперта, это не просто рецепт, а кулинарный прием, который обеспечит сохранение соков внутри мяса. При этом не придется постоянно следить за процессом готовки и бояться пересушить блюдо. Достаточно упаковать мясо в пакет и довериться времени.

Что потребуется:

филе куриной грудки – 0,5 килограмма;

соль – половина чайной ложки или по вкусу;

черный перец – по вкусу;

молотая паприка – по вкусу.

Как приготовить:

Сперва нужно взять филе куриной грудки, посолить и поперчить с обеих сторон, добавить специи по вкусу. Затем необходимо взять пакет с застежкой и отправить туда куриную грудку со специями.

При этом важно убрать оттуда воздух. Для этого следует в глубокую миску налить воду и постепенно погрузить туда пакет с куриной грудкой. Так выйдет весь воздух, после чего пакет нужно закрыть. Можно взять рукав для запекания или обычный пакет, если нет пакета с застежкой.

Потом в чашу мультиварки нужно залить 1,5 литра воды, отправить туда грудку. За счет отсутствия воздуха она опустится на дно. Останется выбрать режим мульти-повар, установить температуру 70 градусов и подождать 1 час. Сочная и нежная куриная грудка будет готова. Ее можно сразу подать к столу или убрать в холодильник для остывания и нарезать как колбасу на бутерброды.

Если нет мультиварки, то можно отправить запакованную в пакет грудку в кастрюлю с водой. Варить на малом огне так, чтобы вода была горячей, но не бурно кипящей. Время приготовления то же – 1 час.

