Как хозяйки с 20‑летним стажем держат кухню в порядке: 3 проверенных лайфхака
Как хозяйки с 20‑летним стажем держат кухню в порядке: 3 проверенных лайфхака

Опубликовано: 14 февраля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Как хозяйки с 20‑летним стажем держат кухню в порядке: 3 проверенных лайфхака
Как упростить уборку на кухне

Уборка на кухне редко вызывает восторг — мало кто мечтает потратить выходной на мытье шкафов и протирание поверхностей. Но поддерживать порядок можно без лишних усилий: достаточно грамотно организовать процесс и использовать простые хитрости. Рассказываем, как сделать уборку быстрее и эффективнее.

Лайфхак 1. Спасение пластиковых контейнеров от неприятных запахов

Пластиковые лотки и контейнеры со временем впитывают запахи продуктов — пористая структура материала работает как губка, удерживая ароматы. Из‑за этого посуда теряет свежесть, а избавиться от запаха становится все сложнее.

Решение: заверните контейнеры в газету перед хранением. Бумага выступит в роли абсорбента — она будет поглощать лишние запахи, продлевая срок службы посуды. В результате контейнеры меньше пахнут, их проще мыть, а значит, они прослужат вам дольше.

Лайфхак 2. Быстрый порядок на рабочих поверхностях

Во время уборки легко отвлечься на раскладывание вещей по местам — это отнимает время и сбивает с ритма. Чтобы не тратить силы впустую, используйте простой прием:

  1. возьмите коробку или большой контейнер;

  2. складывайте в него все предметы, которые оказались не на своих местах (приправы, кухонные принадлежности, мелкие аксессуары и т. д.);

  3. после того как протрете поверхности, шкафы и столешницы, рассортируйте собранные вещи и разложите их по местам.

Такой подход сэкономит время и поможет не прерывать основной процесс уборки.

Лайфхак 3. Быстрая и эффективная чистка холодильника

Чтобы помыть холодильник быстро и без лишних хлопот, воспользуйтесь натуральными средствами — но без смешивания.

  • Уксус поможет продезинфицировать поверхности и устранить микробы. Протрите полки и стенки слабым раствором уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды).

  • Сода справится с пятнами и застарелыми загрязнениями. Нанесите кашицу из соды и воды на проблемные участки, оставьте на 10–15 минут, затем смойте.

Для профилактики неприятных запахов положите на полки таблетки активированного угля — они работают как абсорбент и впитывают лишние «ароматы». Меняйте таблетки каждые 3–5 дней для поддержания свежести.

Эти простые приемы помогут сократить время уборки, сделать ее менее утомительной и сохранить чистоту на кухне дольше. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько проще может быть наведение порядка.

Ранее портал «Городовой» сообщал об эффективном способе очистки темных швов в ванной.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
