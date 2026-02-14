Новый Nissan Qashqai массово везут в Россию: что скрывается под капотом и сколько просят за "японца"

Чем новый Qashqai удивит автолюбителей

В мире автомобилей есть модели, которые становятся настоящими легендами благодаря своей популярности. Именно таким автомобилем для российских водителей стал Nissan Qashqai, который когда-то открыл эру компактных кроссоверов.

Этот "японец" удачно сочетает в себе цену, комфорт и надежность. По этой причине даже после ухода официальных поставок модель не потеряла актуальности. Сегодня новый Qashqai по-прежнему можно пригнать по очень конкурентоспособной цене, сообщает "Автовыбор".

История того самого "японца"

Первый Qashqai задал высокую планку в 2007 году. Второе поколение уже собирали в России, и хотя оно не побило рекорды предшественника, стабильно расходилось тиражом более 20 тысяч экземпляров в год.

Третье поколение было представлено в 2021-м. У нас его тоже должны были продавать после адаптации к стране, но Nissan приостановил продажи на российском рынке.

Внешность и салон

Дизайн нового кузова сразу цепляет взгляд - он стал заметно свежее и агрессивнее предшественника. Узнаваемая корма с фирменными фонарями осталась, но передняя часть полностью преобразилась. В зависимости от цвета машина может выглядеть по-разному: например, черный цвет добавляет солидности и скрывает линии кузова.

Внутри царит приятный консерватизм, который оценят многие водители:

приборная панель осталась аналоговой с небольшим экраном посередине;

в отделке есть как твердый пластик, так и качественные вставки из искусственной кожи;

управление климатом вынесено на отдельные физические кнопки, что очень удобно в движении.

А вот мультимедиа слегка разочаровывает: экран не радует четкостью, а реакции системы медленные. В то же время камера кругового обзора работает отлично.

Практичность и главный козырь под капотом

Сзади места ровно столько, сколько ожидаешь от компактного кроссовера — не роскошно, но и не тесно. Багажник объемом 436 литров радует ворсистой обивкой стенок и удобными крючками для сумок.

Но главная гордость автомобиля скрыта под капотом. Там установлен 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 151 лошадиная сила. Это надежный и проверенный временем агрегат без турбин, который славится своей живучестью.

К тому же его мощность как раз позволяет ввезти авто по льготному утильсбору. В паре с двигателем работает бесступенчатая коробка передач (вариатор) JF016E от компании Jatco, которая после многочисленных доработок стала значительно надежнее и при должном уходе спокойно проедет более 200 000 километров.

Собирают эти кроссоверы в Китае на совместном предприятии с Dongfeng, используя японские силовые установки, и качество сборки не вызывает нареканий. Сегодня привезти такой Qashqai 2025 года еще вполне реально, а вот с машинами 2026 года уже могут возникнуть сложности из-за новых правил вывоза.

"Привезти новый Nissan Qashqai через VinCar "под ключ" сейчас можно за 2 450 000 рублей", - отметил автоэксперт.

