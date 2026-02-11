Проехал на Hyundai Creta после Haval Jolion - и сердце сжалось: "кореец" сдает позиции

Сравнение кроссоверов Hyundai Creta и Haval Jolion

Часто приходится слышать, что китайские автомобили активно теснят "корейцев" на рынке. На практике разница становится очевидной только при личном сравнении.

Автор блога "Первый Автомобильный" решил протестировать Haval Jolion и Hyundai Creta, который у нас продается как Solaris HC. Обе машины относятся к одному классу компактных кроссоверов, но впечатления от них оказались совершенно разными.

Первое впечатление от салона

Разница ощущается сразу, как только садишься в машину. В Haval Jolion салон оформлен в современном стиле: большие экраны, качественные материалы, цифровая панель приборов. В Solaris HC интерьер более и скромный.

Динамика и управление

Здесь разница становится особенно заметной. Под капотом Jolion установлен турбированный двигатель на 150 лошадиных сил, который обеспечивает уверенный разгон с низких оборотов. Solaris HC оснащается атмосферным мотором на 123 силы, который чувствуется менее динамичным, особенно при обгонах.

Коробки передач также отличаются: у Haval это быстрый робот с двумя сцеплениями, у Hyundai в базе - механика, а автомат доступен только в дорогих комплектациях.

Комплектация и оснащение

В этом аспекте разница между моделями наиболее существенна. Многие опции, которые в Jolion входят в базовое оснащение, у Solaris HC доступны только в топовых версиях. Например:

камера заднего вида

светодиодная оптика

климат-контроль

крупная мультимедийная система

продвинутые системы помощи водителю

Вопрос цены и выгоды

Именно цена часто становится решающим фактором при выборе. Базовая версия Solaris HC стартует от 1,979 миллиона рублей, но она минимально оснащена.

Комплектации с нормальным оборудованием уже стоят 2,8-3 миллиона. Haval Jolion даже в максимальной версии не превышает 2,95 миллиона, предлагая при этом более богатое оснащение. С учетом акций и скидок разница становится еще более ощутимой.

Solaris HC остается хорошим автомобилем для тех, кто доверяет проверенной репутации корейского бренда. Однако большинство современных покупателей выбирают Haval Jolion, потому что он предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.

