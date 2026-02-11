Два отхода - и орхидея превратится из "замухрышки" в красавицу: бутоны видно за километр, каждый размером с кулак

Чем подкормить орхидею без затрат

Орхидея способна украсить любой дом, но важно учесть, что за ней требуется правильный уход. Большое значение имеют подкормки, поэтому важно обязательно их использовать. Без дополнительного питания орхидея точно не начнет цвести.

Готовые подкормки не всегда внушают доверие, поэтому проще сделать питательный состав самостоятельно. Канал «Цветущий мир Виктории» поделился эффективной подкормкой. Для этого потребуются лишь отходы:

банановая кожура – 4 штуки;

яичная скорлупа – 1 столовая ложка;

вода – 1 литр.

Заранее высушиваем банановую кожуру в духовке, после чего перетираем ее до состояния порошка. Также важно хорошо измельчить яичную скорлупу. Заливаем компоненты теплой водой, накрываем крышкой и даем настояться в течение суток. Важно процедить жидкость перед поливом.

Использование подкормки

«Готовым раствором поливаю орхидею под корень. Поскольку это натуральное средство, им можно удобрять растения по сухой почве. Получается, что подкормку сразу совмещаю с поливом», - сообщает источник.

Повторять внесение питательного настоя достаточно один раз в месяц. Подкормка быстро портится из-за натурального состава, поэтому не пытаемся ее сохранить.

Первый эффект от подкормки будет заметен уже через несколько недель. У орхидеи начнет укрепляться корневая система, листья приобретут более зеленый оттенок, после чего на растении появятся долгожданные цветоносы. Натуральное удобрение также подходит для других комнатных цветов.

Рекомендация

«Нельзя использовать для подкормки орхидеи свежую кожуру в больших количествах, так как она может заплесневеть или привлечь вредителей (мошек)», - добавил источник.

