Мелодии под открытым небом: где в Санкт-Петербурге послушать уличных музыкантов

Топ-5 мест, где можно насладиться мелодичным звучанием музыкальных инструментов на улице

Уличная музыка - это популярное направление у начинающих музыкантов. Уличные мелодии оживляют монументальный облик Санкт-Петербурга и создают неповторимую творческую атмосферу под открытым небом. Назовем несколько самых популярных для уличных музыкантов мест, где можно послушать соло или увидеть выступления целых групп.

Перечислим локации, где можно насладиться мелодичным звучанием музыкальных инструментов или живым вокалом на улице.

У павильона станции «Площадь Восстания»

Отличное место для выступлений. Людей много, но у музыкантов есть возможность расположиться так, чтобы никому не мешать. Здесь пользуются успехом сольные исполнители, музыкальные группы, а звездой этого места местные жители считают легендарного трубача дядю Мишу. Гитары, этнические барабаны, скрипки и саксофоны - все это можно увидеть у павильона станции «Площадь Восстания».

Рядом с ТЦ «Галерея»

На Лиговском проспекте у торгового центра «Галерея» часто можно видеть представителей местной музыкальной тусовки, у которых уже появились собственные фанаты. Выступления даются практически в любую погоду, но особенно эффектные номера исполнители дают по выходным. Здесь звучит музыка самых разных направлений, а также тематические треки накануне крупных праздников. В основном здесь собираются любители барабанов и кахонов.

Екатерининский сквер и площадь Островского

Между Невским проспектом и площадью Островского есть небольшой пятачок, получивший народное название "петербургский Монмартр". Здесь комфортно располагаются художники и музыканты, которые создают атмосферу искусства культурной столицы России. Часто можно встретить группы с гитарой и усилителем, исполняющие хиты рока, блюза и рок-н-ролла. Также популярные арфы и контрабасы.

Набережная канала Грибоедова

На Итальянском мосту через канал Грибоедова всегда много народу. Это и туристы, и торговцы, и художники, но по вечерам люди собираются здесь, чтобы послушать живую музыку. Уличные исполнители встают как у самого моста, так и ближе ко входу в вестибюль «Невского проспекта». И здесь тоже можно встретить уже упомянутую легенду Питера - трубача дядю Мишу, а также гитаристов, саксофонистов и барабанщиков.

Станция метро «Купчино»

Музыкальная жизнь струится ручьем даже в спальных районах. Например, станцию метро «Купчино» облюбовали уличные музыканты, около которых останавливаются идущие с работы уставшие питерцы, чтобы отдохнуть, расслабиться и насладиться живым звучанием. Гитара, арфа, скрипка, живой вокал - публика охотно встречает всех артистов.

