40 градусов в трубах и кастрюли на плитах: Невский район и Пушкин открывают сезон отключений воды

Отопительный сезон закончился в Петербурге 13 мая.

Зима ушла, батареи остыли, но расслабляться рано. В Петербурге и Ленобласти наступает традиционный сезон «кастрюль и чайников».

Энергетики начинают массово проверять трубы, а это значит, что горячую воду в наших домах будут отключать.

Зачем это нужно?

Чтобы в минус 20 вы не остались без тепла из-за лопнувшей трубы, их нужно проверить сейчас.

Специалисты закачивают в сети воду под большим давлением. Если труба слабая — она рвется. Лучше пусть это случится в мае, чем в январе.

Кому готовить водонагреватели прямо сейчас?

С 18 мая активные работы начались сразу в нескольких районах города, сообщает Росбалт.

Невский район: не повезло жителям домов №47–51 на Караваевской. Также без воды останется квартал в районе проспекта Обуховской Обороны, улиц Крупской, Бабушкина и Ткачей.

Колпино: проверяют коммуникации у Шлиссельбургского шоссе и берега Невы.

Пушкин: краны опустеют на Саперной, Парковой, Радищева и Кадетском бульваре.

Область: во Всеволожском районе первым «под раздачу» попал поселок Стеклянный.

Первые тесты уже прошли в Московском и Красногвардейском районах, так что там график может скоро вернуться в норму.

Что в Ленобласти?

В области сейчас официально завершили отопительный сезон. В Петербурге он закончился 13 мая. В Гатчине, Лодейном Поле и части Приозерского района батареи отключили 14 мая.

Следом, 15 мая, тепло ушло из поселков Волховского района. До конца недели остынут дома во всех остальных населенных пунктах региона.

По закону горячую воду не могут отключать дольше, чем на 14 дней. Но современные компании стараются уложиться в 3–10 дней.

Полезный совет: если вы видите, что из-под земли валит пар или течет вода — не подходите близко! Машина может провалиться в яму с кипятком за секунду. Сразу звоните 004 или 112.

Как узнать свой график?

Не обязательно ждать объявления на подъезде. У крупных компаний («ТЭК СПб» или «Теплосеть») есть онлайн-сервисы. Вбиваете свой адрес — и сразу видите даты «засухи» в вашей квартире.

