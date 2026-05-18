Чистая вода и отсутствие туристов: названы лучшие дикие пляжи Краснодарского края - о них знают только местные
Центральные пляжи южных городов России сложно назвать комфортными из-за большого количества туристов, отсутствия свободных мест, поэтому все больше туристов отдают предпочтение уединенным локациям. Портал "Городовой" назвал несколько диких пляжей, на которых тихо, красиво и чисто.
Пляж у скалы Киселева
Где находится: пляж расположен в Краснодарском крае, на побережье Черного моря, в 4 км от Туапсе. Узнать его можно по отвесной скале.
Как добраться: необходимо двигаться на автомобиле по дороге А-147, свернуть у Большого креста, после чего проехать 2 км до скалы. Досюда можно добраться не только на личной машине, но и на такси.
"Пляж покрыт галькой, вход в воду может быть скользким, зато вода прозрачная и в солнечную погоду ярко-голубая. Многие ночуют в палатках на берегу и в лагере на вершине скалы", - сообщает сайт "Тонкости туризма".
Пляж в Витязево
Где находится: пляж расположен в Краснодарском крае, рядом с поселком Витязево. Ориентиром станет Витязевская коса.
Как добраться: доехать до диких пляжей можно на автомобиле, если свернуть с трассы А-290 на Витязево. Вдоль побережья ехать не рекомендуем, так как машина может увязнуть в песке.
Возле поселка можно увидеть обустроенные пляжи, но на них много людей. Именно поэтому стоит добраться до Витязевской косы - отсюда начинается нетронутое побережье Черного моря. Море имеет ярко-голубой оттенок, берег покрыт мелким песком, спуск в воду является пологим и плавным. Место станет идеальным для тех, кто намерен отдыхать с детьми.
Личный опыт
"Я на протяжении нескольких лет жила в Анапе. Находиться на местных пляжах было невозможно, поэтому каждый раз я отдыхала только на диких пляжах Витязево. Здесь нет лежаков, зонтиков, спасателей, торговцев едой. Тут создается ощущение "баунти-отдыха", - рассказывает Полина Аксенова.
