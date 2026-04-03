Фейерверк в розетке – тревожный сигнал: эксперт рассказал, что нужно делать, если искрят электроприборы

Искрение и потрескивание при подключении вилки к электрической розетке является серьезным индикатором потенциальных неисправностей. Специалисты в области электротехники рекомендуют не игнорировать проблему.
Одной из возможных причин некорректной работы розетки может быть ненадежный контакт с питающим кабелем. Вилка должна быть полностью и плотно вставлена в розетку. Недостаточная фиксация может привести к образованию электрической дуги. Аналогичная ситуация может возникнуть при перепадах напряжения в электросети.
Со временем большинство вилок теряют плотность прилегания к розетке, что может проявляться в их ослаблении или даже выпадении. Это обусловлено естественным износом, деформацией контактных пластин или увеличением зазора между ними.
Частыми причинами искрения розетки являются слабый контакт между проводами и клеммами, а также между зажимной группой и электродами штепсельной вилки.
«Перегрев, перенапряжение с последующей деформацией контактных элементов также могут стать причиной возникновения электрической дуги», — рассказал Дмитрий Никитин, специалист по внутренним коммуникациям объектов жилого фонда, в публикации на портале m-strana.ru.
При обнаружении искрения в розетке необходимо незамедлительно перестать ей пользоваться. Эта ситуация может привести к короткому замыканию или возгоранию. Нужно отключить электропитание и осмотреть розетку.
В случае выявления повреждений требуется произвести замену розетки. Если у вас нет навыков в этом деле, следует обратиться к специалисту. Электрик также проведет диагностику контактов на предмет окисления и повреждений, а при необходимости заменит их.
