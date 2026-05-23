Из офиса — к станку и плите: почему каждый второй петербуржец готов сменить уютное кресло на сварочный аппарат
Этой весной рынок труда в Петербурге буквально «кипит». Пока одни боятся сокращений, другие выбирают из десятков предложений.
Аналитики hh.ru изучили вакансии и выяснили, кто сейчас на вес золота, пишет Росбалт.
Кто в лидерах по вакансиям?
Традиционно больше всего сотрудников ищут в торговле, общепите и сфере услуг. Это база нашего города.
- Менеджеры по продажам. Это абсолютные чемпионы. Для них открыто более 4 тысяч вакансий. В среднем им предлагают 122 000 рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году.
- Продавцы и кассиры. Спрос огромный — нужно более 3 тысяч человек. Платят около 71 000 рублей.
- Бариста и официанты. Замыкают тройку лидеров. Найти работу можно в пару кликов, вакансий — море. Средний доход — 83 500 рублей (рост на 6%).
Также город остро нуждается в медиках, водителях, бухгалтерах и курьерах-комплектовщиках.
Новый тренд: из офиса — к станку
Самое интересное происходит в головах петербуржцев. Почти половина горожан (45%) всерьез думают о том, чтобы бросить душные офисы и уйти в «рабочие».
Почему так происходит? Все просто: там сейчас больше платят и есть куда расти. Времена, когда работа руками считалась непрестижной, уходят в прошлое.
Кем хотят стать петербуржцы:
- Самые популярные варианты — кондитер и пекарь. Об этом мечтают 12% опрошенных.
- На втором месте — швея (11%).
- Далее идут сварщики и электрики (по 9%).
Люди также готовы переучиваться на плотников, механиков и даже кузнецов.
Если вы задумывались о смене деятельности — сейчас идеальный момент. Компании готовы бороться за кандидатов, поднимать зарплаты и вкладываться в обучение.
Главное — не бояться пробовать себя в чем-то новом, даже если это кардинально отличается от вашего диплома.
