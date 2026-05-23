Из офиса — к станку и плите: почему каждый второй петербуржец готов сменить уютное кресло на сварочный аппарат

Опубликовано: 23 мая 2026 16:26
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Опубликован топ-3 профессий.

Этой весной рынок труда в Петербурге буквально «кипит». Пока одни боятся сокращений, другие выбирают из десятков предложений.

Аналитики hh.ru изучили вакансии и выяснили, кто сейчас на вес золота, пишет Росбалт.

Кто в лидерах по вакансиям?

Традиционно больше всего сотрудников ищут в торговле, общепите и сфере услуг. Это база нашего города.

  1. Менеджеры по продажам. Это абсолютные чемпионы. Для них открыто более 4 тысяч вакансий. В среднем им предлагают 122 000 рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году.
  2. Продавцы и кассиры. Спрос огромный — нужно более 3 тысяч человек. Платят около 71 000 рублей.
  3. Бариста и официанты. Замыкают тройку лидеров. Найти работу можно в пару кликов, вакансий — море. Средний доход — 83 500 рублей (рост на 6%).

Также город остро нуждается в медиках, водителях, бухгалтерах и курьерах-комплектовщиках.

Новый тренд: из офиса — к станку

Самое интересное происходит в головах петербуржцев. Почти половина горожан (45%) всерьез думают о том, чтобы бросить душные офисы и уйти в «рабочие».

Почему так происходит? Все просто: там сейчас больше платят и есть куда расти. Времена, когда работа руками считалась непрестижной, уходят в прошлое.

Кем хотят стать петербуржцы:

  • Самые популярные варианты — кондитер и пекарь. Об этом мечтают 12% опрошенных.
  • На втором месте — швея (11%).
  • Далее идут сварщики и электрики (по 9%).

Люди также готовы переучиваться на плотников, механиков и даже кузнецов.

Если вы задумывались о смене деятельности — сейчас идеальный момент. Компании готовы бороться за кандидатов, поднимать зарплаты и вкладываться в обучение.

Главное — не бояться пробовать себя в чем-то новом, даже если это кардинально отличается от вашего диплома.

Ранее «Городовой» рассказывал, как пертербуржцы будут работать в июне.

