Белая сирень, лаванда и бесплатные гиды: из каких деталей соберут сад-трансформер на Синем мосту

Пространство станет доступно уже менее чем через неделю.

В Петербург возвращается одна из самых красивых традиций последних лет. На Синем мосту, прямо перед Мариинским дворцом, снова расцветает «сад-трансформер».

Специалисты уже выставляют кадки с деревьями и досаживают цветы. Еще пара штрихов — и серый асфальт превратится в настоящий парк, пишет "Вечерка".

Когда открытие?

Долго ждать не придется. Сад откроют 27 мая, аккурат к Дню города. Это станет отличным подарком для всех, кто планирует гулять в центре на праздниках.

Кстати, в этом году проект отмечает своеобразный юбилей — сад приедет в центр города уже в четвертый раз.

За это время он успел стать таким же узнаваемым символом лета, как корюшка или разводные мосты.

Что новенького в этом году?

В 2025 году сад станет еще больше. Зеленую зону решили расширить и теперь она охватит территорию вокруг памятника Николаю I.

Чем будут удивлять:

Цветовая гамма: В этот раз ставку сделали на нежность. В оформлении много белой сирени и белых роз.

Кроме привычных деревьев, здесь высадили лаванду, гортензии, самшит и лапчатку.

Масштаб: Сад неспроста называют «трансформером». Все растения живут в специальных стильных кадках. Это позволяет быстро менять композицию или вовсе освободить площадь, если там запланировано важное мероприятие.

Бесплатные экскурсии для всех

Если хотите не просто полюбоваться, но и узнать что-то интересное, приходите на экскурсии. Первая пройдет в день открытия, а потом гиды будут ждать группы каждую пятницу. Денег за это не берут — всё абсолютно бесплатно.

Почему это место так любят?

Синий мост — самый широкий в Петербурге (почти 100 метров!). Раньше это была просто огромная парковка для машин чиновников. Теперь же это уютное пространство.

Сюда приходят молодожены ради крутых кадров, туристы — чтобы отдохнуть в тени между музеями, а местные — просто посидеть с кофе.

Интересный факт: куда уезжает сад осенью?

Многие спрашивают: а что будет с деревьями, когда похолодает? Сад-трансформер — это не временные «букеты».

Осенью все липы, клены и кустарники аккуратно перевозят в городские парки и скверы, где их высаживают в открытый грунт. Так что этот проект не только про красоту на лето, но и про реальное озеленение Петербурга.