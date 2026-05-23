Июнь - идеальное время: что делать в Крыму в первый летний месяц - скучно точно не будет

Большинство россиян предпочитают посещать курорты Крыма в июле или августе, но для отпуска прекрасно подойдет и первый летний месяц. Что можно делать в июне на территории Крыма?

В первый летний месяц здесь не всегда бывает жарко. Чаще всего на курортах устанавливается комфортная погода в +22...+27 градусов. Температура воды - +20...+22 градуса. Июнь позволяет насладиться не только морем, но и различными экскурсиями, посещением достопримечательностей. В июле и августе может быть слишком жарко, из-за чего выходить за пределы пляжа не захочется.

В Крыму получится идеально отдохнуть с детьми, так как им будет точно интересно. Здесь можно найти дельфинарии, аквапарки, океанариумы, парки аттракционов, детские санатории, сообщает "КП".

"Я посещала Крым в июле, что вам не особо советую, если вы не любите жару. Мне было тяжеловато гулять, ходить на экскурсии, поэтому обязательно посещу полуостров в первый летний месяц", - сообщает Полина Аксенова.