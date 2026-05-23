Июнь - идеальное время: что делать в Крыму в первый летний месяц - скучно точно не будет

Опубликовано: 23 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Чем заняться в Крыму в июне 2026 года

Большинство россиян предпочитают посещать курорты Крыма в июле или августе, но для отпуска прекрасно подойдет и первый летний месяц. Что можно делать в июне на территории Крыма?

Погода в июне

В первый летний месяц здесь не всегда бывает жарко. Чаще всего на курортах устанавливается комфортная погода в +22...+27 градусов. Температура воды - +20...+22 градуса. Июнь позволяет насладиться не только морем, но и различными экскурсиями, посещением достопримечательностей. В июле и августе может быть слишком жарко, из-за чего выходить за пределы пляжа не захочется.

Достопримечательности

  • Водопады. На территории Крыма можно увидеть множество горных рек и водопадов, которые еще не успели пересохнуть от летнего зноя.
  • Исторические памятники. Советуем посетить экскурсии по пещерным городам Крыма, средневековым крепостям и руинам древних городов.
  • Восхождение на гору. На горе Ай-Петри находится одна из самых длинных в Европе канатных дорог. Вы сможете подняться на высоту 1200 метров. Там всегда царит прохлада, отмечается особенно чистый воздух.
  • Живописные дороги. К таким дорогам можно отнести следующие маршруты: Симферополь - Ялта, Керчь - Судак, Симферополь - Севастополь.

Отдых с детьми

В Крыму получится идеально отдохнуть с детьми, так как им будет точно интересно. Здесь можно найти дельфинарии, аквапарки, океанариумы, парки аттракционов, детские санатории, сообщает "КП".

Какие пляжи выбрать для отдыха

  • Массандровский пляж - Ялта;
  • Пляж "Меганом" - Судак;
  • Пляж "Парк Победы" - Севастополь;
  • Новый пляж - Евпатория;
  • Пляжи Профессорского уголка - Алушта;
  • Центральный пляж - Феодосия.

Опыт автора

"Я посещала Крым в июле, что вам не особо советую, если вы не любите жару. Мне было тяжеловато гулять, ходить на экскурсии, поэтому обязательно посещу полуостров в первый летний месяц", - сообщает Полина Аксенова.

