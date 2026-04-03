Почему над Тибетом не летают самолеты – 2000 км "крюка" вместо прямого маршрута 

Опубликовано: 3 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Почему самолеты облетают Тибет

На карте авиаперелетов можно заметить странную деталь. Маршруты из Лондона в Дели или из Дубая в Сеул часто петляют вокруг одного и того же места. Дело в том, что там расположен Тибет, и лайнеры избегают этот район по серьезным причинам.

Почему горы мешают лететь прямо

Тибетское нагорье считается самым высоким плато на Земле. Его средняя высота достигает 4500 метров, а рядом находится Эверест высотой почти 8850 метров. Обычно самолеты летают на высоте от 9000 до 12000 метров, поэтому кажется, что пройти над горами можно без труда.

Но на самом деле любое небольшое отклонение от курса может привести к столкновению с горными вершинами. К тому же в этих местах почти нет аварийных площадок для посадки. Единственный крупный аэропорт работает в Лхасе, но и он расположен на высоте 3569 метров, что само по себе опасно.

Что происходит при поломке или разгерметизации

Если в салоне падает давление, пилоты обязаны быстро снизиться до высоты 4000 метров, где еще можно нормально дышать. Над Тибетом такое снижение означает, что самолет войдет в горный рельеф.

Похожая ситуация возникает при отказе одного двигателя: машина по инструкции теряет от 2000 до 6000 метров высоты. Над равниной это безопасно, но над Тибетом после такого снижения крылья окажутся на уровне горных вершин.

Опасная турбулентность и правило облета

Ветра, которые ударяются в Гималаи, создают одну из самых сильных турбулентностей на планете. Возникают так называемые горные волны, которые могут резко бросить самолет вниз на сотни метров.

Кроме того, для самолетов с двумя двигателями действует строгое правило: они всегда должны находиться рядом с аэродромом, где можно совершить аварийную посадку. Над Тибетом выполнить это правило почти невозможно, сообщает "Инженерные Знания".

Ранее "Городовой" рассказал, как проверить качество воздуха в комнате.

